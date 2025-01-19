TikTok продадут Mail.Ru Group для выхода из-под санкций

Владелец соцсети TikTok, компания ByteDance подтвердила продажу проекта бизнесмену Алишеру Усманову, владельцу активов Mail.Ru

Group. О такой возможности ранее заявляло агентство Bloomberg.

Китайские бизнесмены таким образом рассчитывают достичь сразу двух целей: избежать блокировки соцсети в России и вывести её из-под санкций в США.

«Социальные сети, принадлежащие Усманову, не блокируют в США – там можно зайти и в «Одноклассники», посетить «ВКонтакте» и посмотреть, что нового в «Моём мире», – пояснил источник в руководстве ByteDance. – Мы можем сейчас продать эту соцсеть русским, а потом выкупим её обратно – Усманов нам обещал, что с этим проблем не будет, и мы рассчитываем, что он сдержит слово».

По информации ByteDance, аудитория TikTok

в России на начало 2024 года составляла 58,59 миллиона пользователей старше 18

лет. С 2022 года соцсеть «законсервирована» на территории РФ – можно только смотреть старые видео.

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