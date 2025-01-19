Байден приветствовал соглашение – “ХАМАС не будет находиться у власти”

Президент США Джо Байден, который 20 января покидает Белый дом, приветствовал вступление в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС.

Он напомнил, что освобожденные 19 января израильтянки провели в подземельях ХАМАСа 470 дней, и отметил, что среди 33 человек, которые должны вернуться в Израиль на первом этапе соглашения, есть и граждане США.

“Вторая фаза будет включать в себя возвращение израильских солдат и постоянное прекращение войны, ХАМАС не будет находиться у власти и лишится возможности угрожать Израилю”, – подчеркнул политик.

Байден заявил: сотни грузовиков с гуманитарной помощью въезжают на территорию сектора, чтобы помочь гражданскому населению. “Сегодня пушки в Газе замолчали. Это договор, который я представил миру 21 мая”, – заявил он, поблагодарив за посредничество Египет и Катар.

“Мы достигли этого благодаря давлению, которое Израиль, при поддержке США, оказывал на ХАМАС. Мы оказывали эту поддержку, несмотря на заявления, что она приведет к обширной региональной войне. Тем самым эта война была предотвращена”, – заявил Байден.

Он отметил: ситуация в регионе коренным образом изменилась – Израиль, при помощи США, подорвал мощь покровителей ХАМАСа. Уничтожено руководство как этой группировки, так и “Хизбаллы”, которая потерпела поражение и бросила ХАМАС. Пал и режим Асада в Сирии. Иранский режим никогда не был так ослаблен.