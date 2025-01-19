Китай представил проект многоразового космического шаттла

Китай представил проект своего нового многоразового космического шаттла под названием «Хаолун». Этот космический корабль предназначен для перевозки грузов между Землёй и китайской космической станцией «Тяньгун», что значительно упростит логистику и сделает работу на орбите более эффективной.

Фото из открытых источников

Когда речь заходит о космических станциях, многие сразу вспоминают Международную космическую станцию (МКС). Однако стоит отметить, что она далеко не единственная орбитальная лаборатория. Китайская космическая станция «Тяньгун» была запущена в 2021 году и уже функционирует как постоянная база для экипажей из шести астронавтов. В отличие от МКС, «Тяньгун» меньше по размерам, но это не мешает ей выполнять важные научные задачи.

На данный момент Китайское космическое агентство активно работает над расширением своей станции. Планируется, что в ближайшие годы количество модулей увеличится до шести. Это потребует значительных ресурсов, ведь космические объекты нуждаются в регулярном снабжении всем необходимым для поддержания жизни экипажа и проведения научных исследований.

Для обеспечения бесперебойных поставок на станцию Китай решил отказаться от использования одноразовых грузовых кораблей типа «Тяньчжоу», которые после выполнения миссии сгорали в атмосфере Земли. Вместо них был представлен новый многоразовый шаттл «Хаолун».

Этот космический аппарат имеет длину около 10 метров и весит вдвое меньше своих предшественников. Благодаря этому экономятся ресурсы, а сам процесс становится более экологически чистым. Шаттл способен самостоятельно возвращаться на Землю, где его можно подготовить к следующему полёту.

Главный конструктор проекта «Хаолун» Фан Юаньпэн подчеркнул уникальные особенности нового аппарата: «Это крылатый летательный аппарат с аэродинамической конструкцией, большим размахом крыльев и высоким коэффициентом подъёмной силы к лобовому сопротивлению».

Он добавил, что благодаря своему дизайну «Хаолун» может стартовать с Земли на ракете-носителе и приземляться на обычную взлётно-посадочную полосу, как обычный самолёт.

Кроме создания новых модулей для «Тяньгуна», Китайское космическое агентство также разрабатывает новый космический телескоп, который сможет стыковаться со станцией для технического обслуживания и дальнейшего функционирования.