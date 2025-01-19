В «Ростехе» разработали комплекс, прикрывающий населенные пункты от БПЛА

Новейший комплекс, направленный на обнаружение беспилотников и их оперативное подавление, создали специалисты «Ростеха». Он предназначен для защиты крупных объектов и населенных пунктов и уже прошел успешное тестирование на полигоне, в городских условиях и в районах проведения СВО.

Разработка новой комплексной защиты от воздействия БПЛА, основанной на проверенной «антидроновой» системе «Сфера», велась на челябинском радиозаводе «Полет». Новинка работает как многофункциональное средство радиоэлектронной разведки, способное автоматически выявлять беспилотники и подавлять их. По поводу площади покрытия говорится о «нескольких квадратных километрах».

Как уточнили разработчики, комплекс определяет каналы, по которым осуществляется управление БПЛА и передача с него видеосигнала, после чего в ручном или автоматическом режиме активируется оборудование РЭБ. Модуля РЛС новая система не получила, но ее можно легко синхронизировать практически с любыми подобным устройством.

Данная система от инженеров «Полета» имеет модульную конструкцию, благодаря чему можно создать конфигурацию для решения каких-либо определенных задач. Она имеет достаточно компактные размеры и может размещаться даже на автомобилях.

Стоит добавить, что российское военное ведомство уже добавило новый комплекс в перечень изделий, рекомендуемых для эффективного противодействия беспилотным летающим аппаратам.