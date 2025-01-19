Наша Вселенная, возможно, не самое лучшее место для зарождения разумной жизни

Группа учёных из Великобритании и Швейцарии провела исследование и пришла к выводам, что наша Вселенная, возможно, вовсе не является наиболее благоприятной средой для зарождения и развития жизни. Более того, они утверждают, что в некоторых альтернативных вселенных условия для существования живых организмов могут оказаться куда лучше. Результаты исследовательской работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото из открытых источников

Исследование было основано на анализе одного из ключевых компонентов современной физики — тёмной энергии. Эта загадочная субстанция, которая, согласно теории, ответственна за ускоренное расширение Вселенной, играет важную роль в формировании звёзд и галактик. Именно поэтому учёные решили сосредоточиться на этом аспекте при изучении возможности существования жизни в различных версиях реальности.

Исследователи использовали модифицированную версию знаменитого уравнения Дрейка, применяемого для оценки вероятности наличия разумной жизни вне Земли. Однако вместо анализа одной конкретной галактики или звезды, они рассматривали целые вселенные, каждая из которых имела свою уникальную плотность тёмной энергии.

Как оказалось, в нашей Вселенной лишь около 23% доступной материи преобразуется в звёзды. Этот показатель важен, поскольку именно звёзды служат источниками тепла и света, необходимыми для поддержания жизни. Но, по мнению команды, этот процент мог бы быть гораздо выше — вплоть до 27%, если бы количество тёмной энергии превышало нынешний уровень.

Таким образом, хотя наша вселенная кажется достаточно комфортной для жизни, это далеко не предел возможностей. По словам ведущего исследователя доктора Даниэле Сорини из Института вычислительной космологии Даремского университета, «параметры, управляющие нашей Вселенной, включая плотность тёмной энергии, могут объяснять наше существование, однако удивительно, что даже значительное увеличение плотности тёмной энергии всё равно могло бы поддерживать жизнь».

Это открытие ставит под сомнение концепцию антропного принципа, который утверждает, что условия нашего мира идеально подходят для жизни благодаря тонкой настройке физических констант. Возможно, мы просто оказались в одном из множества вариантов реальности, и не самом лучшем.

Соавтор исследования, профессор Лукас Ломбризер из Женевского университета, подчеркнул важность дальнейших исследований в этой области:

«Нам предстоит многое узнать о том, как жизнь могла возникнуть в разных вселенных, и, возможно, нам придётся пересмотреть некоторые базовые вопросы, которые мы задаём себе о нашей собственной Вселенной».