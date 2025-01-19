По решению правительства для госслужащих будет открыта программа по омоложению

Правительство РФ анонсировало запуск федеральной программы «Вечно молодой чиновник», направленной на биологическое омоложение государственных служащих. На эти цели из бюджета выделено 140 млрд рублей.

Программа предусматривает комплекс мер: от замены фотографий в удостоверениях до полного обновления клеточной структуры организма. Лучшие гериатры страны примут всех чиновников и составят индивидуальный график процедур. В их состав войдут путешествия за границу, посещение СПА-салонов, особая диета из блюд ценных пород рыбы и фруктов, а также рекомендации по посещению саун и поиск правильных сексуальных партнёров.

– Главное преимущество программы – устранение вечной текучки кадров. Помимо того, чиновники будут выглядеть настолько хорошо, чтобы стать примером для россиян, желающих стать госслужащими, – пояснил заместитель министра по делам молодёжи, 80-летний Виктор Крючков.

Программа будет доступна для лиц, отдавших госслужбе не менее десяти лет.

—