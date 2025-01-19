 

По решению правительства для госслужащих будет открыта программа по омоложению

19.01.2025, 17:33, Разное
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Правительство РФ анонсировало запуск федеральной программы «Вечно молодой чиновник», направленной на биологическое омоложение государственных служащих. На эти цели из бюджета выделено 140 млрд рублей.

Программа предусматривает комплекс мер: от замены фотографий в удостоверениях до полного обновления клеточной структуры организма. Лучшие гериатры страны примут всех чиновников и составят индивидуальный график процедур. В их состав войдут путешествия за границу, посещение СПА-салонов, особая диета из блюд ценных пород рыбы и фруктов, а также рекомендации по посещению саун и поиск правильных сексуальных партнёров.

– Главное преимущество программы – устранение вечной текучки кадров. Помимо того, чиновники будут выглядеть настолько хорошо, чтобы стать примером для россиян, желающих стать госслужащими, – пояснил заместитель министра по делам молодёжи, 80-летний Виктор Крючков.

Программа будет доступна для лиц, отдавших госслужбе не менее десяти лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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