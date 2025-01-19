Мнение «аналитика»: О вашингтонских качелях… Пришёл черёд «обтекать» Путину?

Это действительно так работает. Ещё несколько дней назад «обтекал» украинский президент Владимир #Зеленский. Ну, когда находящийся уже на пороге Белого дома Дональд #Трамп заявил, что перетрёт с Владимиром Путиным «как можно скорее», а уже потом начнёт разговаривать с Брюсселем и Киевом. Такой прямой ответ киевскому выскочке на хамоватое заявление, что «мы сядем прежде всего с [Дональдом] Трампом и с ним договариваемся, как можно остановить конфликт… После этого уже может быть разговор с русскими».

Но теперь… пошли другие сигналы из будущего нового Вашингтонского обкома. То главный по украинскому треку Кит Келлог скажет, что Дональд #Трамп не хочет уступать Кремлю, а хочет прежде всего «спасти Украину». То…

Кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет и вовсе с солдатской прямотой рубанёт. «Мы знаем, кто “агрессор”. Мы знаем, кто “хороший парень”. Мы хотели бы видеть это [мирное соглашение] настолько выгодным для украинцев, насколько возможно», — заявил он на слушаниях в комитете по делам Вооружённых сил американского Конгресса. И это уже ответ на много раз озвученные «условия Кремля».

То есть, теперь «обтекает» российский президент Владимир #Путин?

И условия Вашингтона ему очень не понравятся, но выхода не будет?

А верящим в доброго дедушку Мороза Трампа — ещё вопрос: если пресловутая сделка не за горами, то зачем советник избранного президента по безопасности Майкл Уолтц призывает Киев снизить призывной возраст до 18 лет со словами «чтобы Украина смогла бы мобилизовать [ещё] сотни тысяч новых солдат»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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