Заключение по собственному желанию – как пожилые женщины в Японии намеренно садятся в тюрьму

Многие пожилые женщины в Японии предпочитают сесть в тюрьму, чем самостоятельно справляться с одиночеством и бедностью.

Заключенные в женской тюрьме в городе Тотиги находятся под стражей и обязаны работать на тюремных фабриках, но некоторых это вполне устраивает. Внутри они получают стабильное питание, бесплатную медицинскую помощь, заботу в пожилом возрасте, а также возможность общения, которого им не хватает вне стен тюрьмы.

Акиё, одна из заключенных, рассказала CNN, что совершила свою вторую кражу в ситуации, когда у нее оставалось всего 40 долларов до следующей пенсии, которая должна была прийти только через две недели. Так как у женщины была уже судимость, в этот раз ее заключили под стражу, так она попала в тюрьму в 60 лет. “Если бы я была финансово стабильна и вела комфортную жизнь, я бы этого точно не сделала”, – сказала Акиё.

Кража является наиболее распространенным преступлением среди пожилых заключенных в Японии. Согласно данным правительства, в 2022 году более 80% пожилых женщин, отбывающих наказание по всей стране, были осуждены за кражу. Некоторые совершают такие преступления ради выживания – 20% людей старше 65 лет в Японии живут за чертой бедности, по данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

По словам тюремного охранника Сиранага, многие попадают за решетку, потому что им холодно и они голодны. Те, кто заболевают в тюрьме, могут получить бесплатную медицинскую помощь и уход, а на свободе им придется лечиться самостоятельно за свои деньги. По этой причине многие пожилые люди хотят находиться в тюрьме как можно дольше. “Теперь нам приходится менять им подгузники, помогать им купаться, есть”, – добавляет Ширанага. “В этот момент это больше похоже на дом престарелых, чем на тюрьму, полную осужденных преступников”.

Одна из проблем бывших заключенных – это отсутствие поддержки после их возвращения в общество. Даже когда они освобождаются и начинают адаптироваться к обычной жизни, у них нет никого, кто бы о них заботился.

Власти Японии признают эту проблему, и еще в 2021 году министерство социального обеспечения сообщило, что пожилые заключенные, получившие помощь после освобождения, реже совершали повторные преступления, чем те, кто оставался без поддержки. С тех пор министерство усилило работу и стала создавать центры поддержки для более эффективной помощи уязвимым пожилым людям. Министерство юстиции также запустило программы для женщин-заключенных, направленные на помощь в освоении самостоятельной жизни, лечение зависимости от наркотиков и восстановление семейных отношений.

Тем не менее, остается неясным, достаточно ли этих мер в стране с одной из самых высоких продолжительностей жизни и самым низким уровнем рождаемости в мире.