Таинственный объект в небе над Мичиганом вызвал недоумение у местных жителей

В минувшую пятницу жители района Байрон-Сентр-Вайоминг в Западном Мичигане стали свидетелями загадочного явления. В небе появился неопознанный объект, который привлек внимание множества людей. Очевидцы были настолько поражены увиденным, что вскоре начали активно обсуждать этот инцидент в социальных сетях. Об этом сообщает Fox 17 Online.

Фото из открытых источников / Fox 17 Online

По словам очевидцев, объект большой, черный и имеет треугольную форму. Он никак не напоминал известные типы дронов или других летательных аппаратов, например, вертолетов. Некоторые предполагали, что это может быть огромный воздушный змей, но эта версия пока остается неподтвержденной.

Фото из открытых источников / Fox 17 Online

Одна из свидетелей Мелисса Балински поделилась своими впечатлениями: «Это было очень странно. Объект был огромным и просто завис в воздухе».

Ее слова подтверждают другие очевидцы, в числе которых Арон Адамчик, который вместе с другими людьми наблюдал за объектом около 15 минут над полем для гольфа The Pines. Несмотря на все усилия, им так и не удалось определить природу этого странного явления.

Тем не менее, несмотря на многочисленные сообщения от очевидцев, офис шерифа округа Кент заявил, что не получил никаких официальных уведомлений об этом событии.

Пока что происхождение и природа этого объекта остаются неизвестными. Возможно, дальнейшие исследования помогут пролить свет на эту загадку, а пока жителям Мичигана остается лишь гадать, что же именно они увидели в тот вечер.