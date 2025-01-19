«Неправильная галактика»: Японские астрономы обнаружили галактику с тремя кольцами

Недавнее открытие японской Национальной астрономической обсерваторией поставило учёных перед новой загадкой: галактика с тремя кольцами, находящаяся в 800 миллионах световых лет от нас, нарушает устоявшиеся представления о строении Вселенной. Изображение, сделанное телескопом «Субару» на вершине горы Мауна-Кеа на Гавайях, показывает галактику, которая не укладывается в стандартные схемы классификации, разработанные Эдвином Хабблом почти столетие назад.

Фото из открытых источников / Subaru Telescope / National Astronomical Observatory of Japan

По традиционной системе Хаббла, галактики делятся на четыре основных типа: эллиптические, линзовидные, спиральные и неправильные. Эллиптическая галактика напоминает гладкое яйцо, равномерно заполненное звездами. Линзовидная похожа на сплющенный эллипс с центральной выпуклостью, словно смотришь на глазунью боком. Спиральная галактика, вроде нашего Млечного Пути, также обладает центром, но её звезды образуют длинные рукава, закрученные вокруг ядра. Неправильные галактики, как понятно из названия, не подчиняются строгим правилам и могут иметь любую форму.

Кольцевые же галактики не вписываются в эту четкую схему. Они представляют собой уникальное явление, которое до сих пор вызывает споры среди ученых. Кольца этих галактик могут возникать либо в результате катастрофических столкновений с другими галактиками, когда ударная волна выбрасывает газ и пыль наружу, формируя круговые структуры, либо благодаря естественным резонансам, при которых газ собирается в определенных зонах под действием гравитации.

Проект Galaxy Cruise, объединяющий любителей астрономии, склоняется к версии о столкновениях как основной причине образования кольцевых структур. Однако новая тройная кольцевая галактика ставит под сомнение эту теорию. Было ли это результат нескольких последовательных столкновений? Или какая-то ещё неизвестная сила создала столь удивительное зрелище?

Возможно, через несколько десятилетий мы будем посмеёмся над нашими нынешними теориями, как сегодня улыбаемся детским представлениям древних о плоской Земле. Ведь каждая такая загадка приближает нас к пониманию истинной природы космоса.