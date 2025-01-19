Чиновник из Нижнего Тагила разрубил голосового ассистента топором за «тыканье»

Руководитель нижнетагильского фонда капитального ремонта Всеволод Макаров опубликовал на своей странице в соцсети обращение к руководству компании «Яндекс» с требованием незамедлительно обновить программное обеспечение голосового ассистента «Алиса».

Негодование чиновника вызвало «фамильярное неуважение приставки к государевым людям» – «Алиса» принципиально обращалась к своему собеседнику «на ты», хотя Макаров неоднократно требовал у виртуального помощника «соблюдать субординацию».

– Когда эта колонка в десятый раз посмела мне «тыкнуть», я не выдержал и разрубил её топором. Поэтому теперь я требую от «Яндекса» не только исправить ошибку и заставить «Алису» уважать государевых людей, но и предоставить мне новое устройство, – сказал глава фонда капремонта.

Если его требования не будут выполнены в течение месяца, чиновник пообещал обратиться в суд и добиться выплаты многомиллионной компенсации морального вреда – свои страдания из-за хамства «Алисы» Макаров оценил в 15 млн рублей.

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