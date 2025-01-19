 

Шлем с ИИ полностью избавит мотоциклистов от слепых зон

19.01.2025, 15:20, Разное
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Компания Intelligent Cranium Helmets сообщила о близком завершении процедуры сертификации своей линейки шлемов iC-R. Данная серия шлемов привлекла внимание посетителей выставки CES-2025 тем, что использует искусственный интеллект для обеспечения безопасности мотоциклистов.

Шлемы iC-R имеют две компактные камеры заднего обзора с полем зрения в 240 градусов. Плюс переднюю камеру с углом обзора 120 градусов, которая помимо предупреждения о препятствиях впереди выполняет и функции экшн-камеры для записи видео лихих покатушек. Это избавляет ездоков от установки на шлем навесного оборудования, снижает вес конструкции и продлевает время работы батарей. Управление камерами голосовое.

Шлем весит 1,71 кг, время автономной работы 5-7 часов, его можно подзаряжать в движении. На дисплей перед глазами пользователя выводится полезная информация, также есть система оповещения о помехах, опасном сближении и риске выехать за пределы полосы. В движении можно общаться с друзьями через три вида беспроводной связи. Если случится ДТП и рядом никого не окажется, через 15 секунд неподвижного состояния человека система автоматически отправляет сигнал бедствия аварийным службам с указанием координат.

Модельный ряд iC-R делится на четыре шлема в зависимости от функционала и емкости батарей. Самая экономная модель обойдется в $650, самая производительная и мощная в $1850. Впрочем, это все равно выгоднее, чем покупать надежный шлем и пытаться снабдить его различной электроникой.Источник &#8212 Intelligent Cranium Helmets


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