Отпуск на Бали обернулся кошмаром: туристка пострадала от ядовитого жука

Жительница австралийского штата Квинсленд Натали Кэрролл планировала насладиться отдыхом на индонезийском острове Бали, однако её планы оказались разрушены самым неожиданным образом – крошечным жуком, который оставил на её теле болезненные следы. Об этом пишет 9News.

Фото из открытых источников / Instagram/@nataliesinead

24-летняя девушка прибыла на Бали на прошлой неделе, чтобы отметить свой день рождения. Однако первый же день отдыха оказался омрачён неприятным инцидентом. Во время сна на открытой вилле ей на ногу сел маленький жук, который, казалось, ничем не отличался от обычного насекомого. Натали машинально стряхнула его, не придав этому значения. На следующий день на месте контакта с жуком появилось небольшое покраснение, которое вскоре превратилось в огромные волдыри, причиняющие сильную боль.

Фото из открытых источников

«С каждым днём ситуация ухудшалась, – рассказывает Натали. – Сначала появились маленькие красные точки, а потом они переросли в большие волдыри. Я даже не могла представить, что такое возможно».

Девушка обратилась за медицинской помощью, и врач поставил диагноз: травма нанесена жуком-навозником, известным местным жителям под названием «кот». Эти небольшие чёрно-красные насекомые, длина которых составляет всего 7–10 мм, способны выделять мощный токсин, вызывающий сильные кожные реакции. Их яд вызывает жжение, покалывание, зуд и образование волдырей, которые могут оставить после себя шрамы и гиперпигментацию.

Врачи назначили Натали противовоспалительные и антибиотические мази, а позже добавили пероральные антибиотики, поскольку состояние девушки продолжало ухудшаться. Она признаётся, что случайное вскрытие волдырей стало настоящим испытанием, и, несмотря на начавшийся процесс заживления, раны продолжают доставлять боль.

Чтобы предупредить других туристов об опасности, Натали опубликовала видео своего опыта в TikTok, где оно набрало почти 800 тысяч просмотров. Девушка призывает всех путешественников в Индонезии быть осторожными и избегать контактов с растениями, а также держать закрытыми двери и окна, особенно ночью, когда жуки активны и привлекают искусственный свет.