 

Рупор кремлевской пропаганды: Зеленского не пригласили

19.01.2025, 14:45, Разное
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Сын Дональда Трампа Бэррон заявил, что Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию избранного американского лидера.
Он отметил, что Зеленский получил отказ.
«Теперь он ведёт себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?» — написал Трамп-младший в соцсетях.
Ранее в сенате США заявили, что перенос инаугурации Трампа с открытой площадки в закрытую ротонду Капитолия привёл к потере билетов.

https://russian.rt.com/world/news/1422837-inauguraciya-tramp-zelenskii – цинк

Марионетке указали на ее место.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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