 

В Вашингтоне накануне инаугурации прошла манифестация против “трампизма”

19.01.2025, 14:15, Новости дня
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Тысячи человек приняли участие в состоявшемся в центре Вашингтона марше против вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Участников было значительно меньше, чем предполагали организаторы, рассчитывавшие на 50000 человек.

Коалиция неправительственных и правозащитных организаций заявила, что демонстрация направлена против “трампизма”. Манифестанты выступают за защиту прав иммигрантов, доступность абортов, ограничение продажи оружия.

Низкое количество участников, возможно, связано с установившейся в столице США холодной погодой. Она заставила изменить и место проведения церемонии инаугурации – с площади перед Капитолием она перенесена внутрь здания Конгресса США, в ротонду.


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