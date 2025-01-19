 

Древние леса Антарктиды: учёные обнаружили янтарь возрастом 90 млн лет

19.01.2025, 14:10, Разное
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В далеком прошлом Антарктида была покрыта густыми тропическими лесами, а вместо вечного льда там текли реки и возвышались горы. Такое удивительное открытие сделали немецкие и британские ученые, обнаружившие янтарь – окаменевшие остатки древней смолы хвойных деревьев, возраст которых достигает 83–92 миллионов лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Antarctic Research.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Янтарь, найденный в Антарктиде, стал настоящим открытием для учёных всего мира. Этот материал является ценнейшим источником информации об экосистемах прошлого, так как он способен сохранять мельчайшие детали окружающей среды, включая пыльцу, споры растений и даже останки насекомых. Исследователи смогли определить, что эти древние леса были похожи на современные болота Новой Зеландии и Патагонии, где преобладают хвойные деревья.

Морская экспедиция принесла результаты, удивляющие воображение: янтарь свидетельствует о том, что в середине мелового периода, когда динозавры бродили по Земле, на территории современной Антарктиды царила теплая и влажная среда, благоприятная для роста деревьев. Смола, которую они выделяли, со временем превратилась в янтарь, который оказался погребён под толщей льда.

Фото из открытых источников / Макрофотография обнаруженного янтаря размером примерно 70 мкм / Alfred-Wegener-Institut / V. Schumacher

Исследования показали, что эта часть планеты переживала суровые зимы, когда солнце скрывалось за горизонтом на долгие месяцы. Однако, несмотря на такие экстремальные условия, деревья умудрялись выжить, находясь в состоянии покоя большую часть года.

Ранее янтарь мелового возраста находили лишь в Австралии и Новой Зеландии, поэтому антарктическая находка стала настоящей сенсацией. Как отметил морской геолог Иоганн Клагес из Института Альфреда Вегенера в Германии, этот факт указывает на то, что все семь континентов когда-то имели подходящие условия для существования деревьев, производящих смолу.

Окаменелые корни, пыльца и споры, найденные вместе с янтарём, позволили ученым сделать вывод о существовании богатой растительной жизни в этом регионе. Ученые надеются, что дальнейшее исследование позволит выявить новые аспекты экосистемы той эпохи, возможно, даже обнаружить следы животных, обитавших среди этих лесов.

Клагенс и его коллеги уже начали новый этап исследований, стремясь выяснить, каким образом леса Антарктиды могли измениться после отделения материка от других частей древнего суперконтинента Гондваны.


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