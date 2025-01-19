 

«Прощальный подарок обществу» – Байден разрешил вышедшим досрочно преступникам носить огнестрельное оружие

19.01.2025, 13:33, Разное
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Отныне в США освобождённые условно-досрочно преступники могут вновь носить огнестрельное оружие – соответствующий указ перед уходом подписал президент Джо Байден.

Глава государства назвал это «прощальным подарком обществу».

Байден объяснил, что очень часто члены банд, вышедшие по УДО, оказываются в уязвимом положении – им требуется огнестрельное оружие, чтобы вести дальнейшую профессиональную деятельность, но полицейские считают это хорошим поводом отправить преступников обратно в тюрьму.

– Тысячи, десятки тысяч молодых людей только в 2024 году были вынуждены вновь отбывать наказание лишь по той причине, что у них вновь нашли пистолет, гранату или штурмовую винтовку, – посетовал президент.

Как добавил Байден, те немногие, кто всё же соблюдал запрет на владение оружием и его ношение в публичных местах, «оказались в неудобном положении перед оппонентами и коллегами», некоторые даже были застрелены вскоре после выхода на свободу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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