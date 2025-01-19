 

Из Белого дома вывозят вещи Джо Байдена

19.01.2025, 13:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Белом доме начата подготовка к въезду в него избранного президента США Дональда Трампа. Церемония инаугурации Трампа состоится 20 января на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Грузчики начали вывозить из официальной резиденции главы государства вещи, принадлежащие нынешнему президенту Джо Байдену, завершающему свою каденцию. По традиции, Байден оставит на столе в Овальном кабинете адресованное преемнику письмо.

Напомним: в начале января в интервью СМИ Байден заявил, что одержал бы победу над Трампом, если не вышел из предвыборной гонки. При этом Байден признал, что ему, скорее всего, не хватило бы сил на всю каденцию. “Пока все в порядке, но никто не знает, что будет в 86 лет”, – признал он.

Президент выразил надежду, что о нем будут вспоминать не только в связи с возрастом. “Я хочу, чтобы история помнила меня как президента, который восстановил экономику и вернул США на лидерские позиции в мире. Как честного и порядочного человека”, – заявил президент.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01 / В Вашингтоне накануне инаугурации прошла манифестация против “трампизма”

19.01 / Взрыв автоцистерны в Нигерии, более 70 погибших

19.01 / Продлен срок ареста президента Южной Кореи, его сторонники проводят массовую демонстрацию

18.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1060-й день войны

18.01 / Суд в Москве арестовал недвижимость рэпера Моргенштерна

18.01 / Армия РФ атаковала Украину, есть погибшие в Киеве

18.01 / Из-за холодной погоды место инаугурации Дональда Трампа изменено

17.01 / Агент ЦРУ, разгласивший секретные сведения об израильском ударе по Ирану, признал вину в суде

17.01 / Троих адвокатов политика Алексея Навального приговорили к срокам от 3,5 до 5,5 лет

17.01 / Трамп встретился с раввином Тейтельбаумом, одним из лидеров сатмарских хасидов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика