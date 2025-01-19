Из Белого дома вывозят вещи Джо Байдена

В Белом доме начата подготовка к въезду в него избранного президента США Дональда Трампа. Церемония инаугурации Трампа состоится 20 января на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Грузчики начали вывозить из официальной резиденции главы государства вещи, принадлежащие нынешнему президенту Джо Байдену, завершающему свою каденцию. По традиции, Байден оставит на столе в Овальном кабинете адресованное преемнику письмо.

Напомним: в начале января в интервью СМИ Байден заявил, что одержал бы победу над Трампом, если не вышел из предвыборной гонки. При этом Байден признал, что ему, скорее всего, не хватило бы сил на всю каденцию. “Пока все в порядке, но никто не знает, что будет в 86 лет”, – признал он.

Президент выразил надежду, что о нем будут вспоминать не только в связи с возрастом. “Я хочу, чтобы история помнила меня как президента, который восстановил экономику и вернул США на лидерские позиции в мире. Как честного и порядочного человека”, – заявил президент.