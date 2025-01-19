Мнение: Почему Ленин и Сталин не были русофилами

Ленина и Сталина сейчас принято рисовать в образе реинкарнаций Минина и Пожарского: патриотически настроенных государственников, которые вышли из русского народа во время большой смуты, чтобы спасти Россию от иностранной интервенции. К сожалению, это не вполне верно с исторической точки зрения.

Наши вожди выступали не за Россию и не за русский народ, а за интернациональный пролетариат и за мировую пролетарскую революцию. Русский народ должен был по их замыслу склониться перед инородцами, а единая и неделимая Россия — перестать существовать, как реакционное, то есть враждебное революции государство.

Цитирую, например, Владимира Ильича (ссылка):

Для пролетария не только важно, но и существенно необходимо обеспечить его максимумом доверия в пролетарской классовой борьбе со стороны инородцев. Что нужно для этого? Для этого нужно не только формальное равенство. Для этого нужно возместить так или иначе своим обращением или своими уступками по отношению к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды, которые в историческом прошлом нанесены ему правительством «великодержавной» нации.

А вот что думал по этому поводу Иосиф Виссарионович (ссылка):

Национальный вопрос имеет для нас значение и с точки зрения внутреннего положения, не только потому, что в численном отношении бывшая державная нация представляет около 75 миллионов, а остальные нации — 65 (это всё-таки немало), и не только потому, что ранее угнетённые национальности занимают наиболее нужные для хозяйственного развития районы и наиболее важные с точки зрения военной стратегии пункты, но прежде всего потому, что за эти два года мы ввели так называемый нэп, а в связи с этим национализм великорусский стал нарастать, усиливаться, родилась идея сменовеховства, бродят желания устроить в мирном порядке то, чего не удалось устроить Деникину, т. е. создать так называемую «единую и неделимую».

Дежурно замечу, что «бывшая державная нация», то есть русские, составляла в 1923 году не 55% от населения СССР, а значительно больше, никак не менее 90%. Однако Ленин и Сталин считали правильным искусственно занижать количество русских, записывая граждан при первой возможности украинцами, белорусами, казахами и так далее (если для вас это новость, гуглите «коренизация»). Идея была в том, чтобы раздробить русский народ на большое количество нерусских народов, а потом перемешать получившуюся массу в огромном плавильном котле и создать таким образом новую сущность, советского человека.

Понятно, что пока в стране, допустим, 90% русских и по 1% других народностей, государство будет русским по сути и по духу: это будет та самая «единая и неделимая» Россия, за которую сражалось Белое движение. Такое русское государство становиться топливом для мировой революции не захочет, да и вообще «диктатуре пролетариата» подчиняться будет неохотно. А вот если уменьшить русских до 5% населения, и если перекрасить оставшиеся 85% русских на украинцев, рязанцев, эльфов, сибирцев, тиранидов и так далее — каждой народности не более, чем по 5% — выйдет отличный материал для коммунистов нового образца.

Насколько этот план соответствовал нормам морали, вопрос для отдельного обсуждения. Сегодня я другое. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, называть Ленина и Сталина русофилами, защитниками русского народа и спасителями России было бы технически неправильно. По отношению к России и русскому народу вожди были скорее врагами, чем друзьями.

Впрочем, безусловными врагами России Ленин и Сталин были только до конца 1920-х годов. К 1930-м Ленин был уже мёртв, а Сталин, разочаровавшись в итоге как в «инородцах», так и в идее мировой революции, своё отношение к русским значительно смягчил. К примеру, Минина с Пожарским характеризовали в советских газетах, как «двух лавочников», «двух казнокрадов» и «представителей боярского торгового союза, заключённого 318 лет назад на предмет удушения крестьянской войны». Несмотря на это, Сталин отказался расплавить дореволюционный памятник и всего лишь перенёс его в другое место. Также Сталин санкционировал съёмку нескольких фильмов по русской истории, в которых русские были показаны уже или нейтрально, или даже с явной симпатией.

Русофилом Сталин, разумеется, не стал, однако политика насильственной коренизации и активной борьбы против русской истории примерно в 1930-е уступила место значительно более мягкой политике развития национальных окраин за счёт РСФСР.