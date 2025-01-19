Рупор кремлевской пропаганды: В США заблокировали Тик-Ток
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В США заблокировали Тик-Ток.
Раньше пытались просто отжать у китайцев, потом купить. Теперь просто заблокировали.
Контроль свободы слова в социальных сетях должен быть у ответственных людей. Список ответственных прилагается.
В целом же, курс на фрагментацию интернета продолжается.
PS. Вы уже запустили бумажный самолетикк из окна?
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Источник: Colonel Cassad
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