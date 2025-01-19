 

Рупор кремлевской пропаганды: В США заблокировали Тик-Ток

19.01.2025, 12:45, Разное
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В США заблокировали Тик-Ток.
Раньше пытались просто отжать у китайцев, потом купить. Теперь просто заблокировали.
Контроль свободы слова в социальных сетях должен быть у ответственных людей. Список ответственных прилагается.
В целом же, курс на фрагментацию интернета продолжается.

PS. Вы уже запустили бумажный самолетикк из окна?

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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