В глубинах Тихого океана найдена самая крупная в мире коралловая колония

В водах у берегов Соломоновых островов исследователи обнаружили самую большую в мире колонию коралла, площадь которого составляет 34 на 32 метра. Эта огромная структура настолько велика, что ее можно увидеть даже из космоса, однако она оставалась скрытой от человеческого глаза целых 300 лет!

Фото из открытых источников / National Geographic

Эта находка стала результатом работы команды проекта National Geographic «Нетронутые моря». Когда операторы заметили нечто необычное на глубине 12 метров, они сначала приняли объект за затонувшее судно, поскольку на их картах значился корабль, потерпевший крушение в этих местах. Однако, когда оператор Ману Сан Феликс вместе со своим сыном Иниго погрузились под воду для детальной разведки, они обнаружили нечто совершенно неожиданное – перед ними предстала величественная колония живых организмов.

Коралловые образования часто путают с растениями, хотя на самом деле они являются животными, близкими родственниками медуз и актиний. Миллионы отдельных полипов объединяются в одну огромную структуру, создавая впечатляющие подводные ландшафты. Ученые предполагают, что в этой гигантской колонии обитает около миллиарда полипов, что делает ее одной из самых крупных концентраций животных на планете.

Этот конкретный вид кораллов носит название Pavona clavus, известный также как коралл-лопатка из-за своей формы. Этот твердый коралл может иметь различные оттенки – от коричневого и желтого до красного, розового и синего. Богатство цветовой палитры делает его особенно привлекательным для исследователей и любителей подводного мира.

Как же эта колоссальная колония смогла сохраниться в течение столь долгого времени? По мнению ученых, секрет кроется в уникальном местоположении. Колония располагается в относительно холодной воде, что помогает ей избегать перегрева, который губителен для многих других коралловых образований. Кроме того, близость к океанскому шельфу обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий.

Стоит отметить, что эта колония существует уже более трех столетий! За это время человечество столкнулось с множеством экологических проблем, таких как глобальное потепление, чрезмерный вылов рыбы, загрязнение водоемов и закисление океана. Несмотря на это, коралловый массив продолжает жить и процветать.