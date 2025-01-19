 

Трубку Сталина в советских и российских кинокартинах заблюрят из-за борьбы с пропаганды курения

19.01.2025, 11:33, Разное
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Минкульт принял решение отредактировать 612 кинолент, снятых в период с 1930 по 2025 год, в которых на экране появляется Иосиф Сталин. Виной тому – знаменитая трубка «отца народов», которую чиновники решили заретушировать во избежание пропаганды курения.

Замначальника департамента редактирования фильмов Павел Елисеев уверен: многие из зрителей начали курить лишь потому, что так поступали их кумиры на киноэкранах. По данным соцопросов, от 11 до 17% россиян считают Иосифа Виссарионовича своим кумиром, что создаёт немалые риски для распространения этой пагубной привычки. После того, как фильмы отредактируют, Сталин будет держать в руках размытый продолговатый предмет с размытыми очертаниями. О том, что это может быть, каждый рассудит в меру своей испорченности, считают в Минкульте.

– Многие решат, что вождь подносит ко рту вовсе не трубку, а какой-то другой продолговатый предмет, – считает Елисеев. – Мы таким образом решаем две задачи. С одной стороны, мы не грешим против истории, потому что изображать эту историческую личность совсем с пустыми руками было бы некорректно. А с другой – мы оставляем пространство для фантазии самого зрителя, делая его сопричастным к созданию той картины, которую он видит. Это разовьёт творческие способности зрителя, а родители смогут объяснять маленьким детям, что их кумир, к примеру, ест банан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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