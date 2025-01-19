 

Продлен срок ареста президента Южной Кореи, его сторонники проводят массовую демонстрацию

19.01.2025, 10:20, Новости дня
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Западный окружной суд Сеула продлил на 20 дней срок содержания под стражей отстраненного от должности президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, который обвиняется в мятеже после предпринятой им попытки государственного переворота.

По меньшей мере 40000 сторонников политика собрались у здания суда, чтобы выразить ему поддержку. Они размахивают флагами Республики Корея и США. Манифестанты громили автомобили и попытались прорваться в здание.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок.

Попытка переворота провалилась, глава государства был отстранен в результате процедуры импичмента. 31 декабря прокуратура выдала ордер на арест Юн Сок Ёля, однако президент отказался его выполнять. 15 января он был арестован в своей резиденции.


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