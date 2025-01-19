Британская компания создала ИИ-«бабушку» для борьбы с телефонными мошенниками

Телефонные мошенничества давно превратились в глобальную проблему, от которой страдают миллионы людей по всему миру. Пожилые люди часто становятся главными мишенями злоумышленников, ведь они доверчивее и легче поддаются манипуляциям. Однако британская телекоммуникационная компания O2 решила взять дело в свои руки и создала искусственный интеллект под названием Дейзи (dAIsy). Об этом сообщает TechSpot.

Фото из открытых источников

Дейзи представляет собой нейросеть, специально созданную для того, чтобы обмануть мошенников, выдавая себя за наивную пожилую женщину. Когда злоумышленник пытается совершить звонок с целью обмана, бот вступает в разговор, изображая любящую поговорить бабушку. Его задача проста: удержать мошенника на линии как можно дольше, при этом никогда не предоставив реальных данных, таких как номер банковского счёта или пароли.

Когда мошенник начинает расспрашивать Дейзи о её банковских реквизитах, она отвечает фальшивыми данными, затягивая разговор. В результате злоумышленнику приходится потратить много времени впустую, что снижает вероятность успеха других его попыток обмана. Более того, этот процесс помогает компании O2 собирать информацию о методах работы мошенников и разрабатывать новые способы защиты своих клиентов.

Реакцию злоумышленников можно описать одним словом – ярость. На одном из видеороликов видно, как мошенник теряет терпение и начинает кричать на якобы ничего не подозревающую старушку. Эти записи наглядно демонстрируют, насколько действенен такой подход. Некоторые разговоры с Дейзи длились до 40 минут!

Искусственный интеллект Дейзи был обучен на базе одной из самых известных жертв мошеннических схем – Джима Браунинга. Этот популярный ютубер стал жертвой множества телефонных звонков, поэтому его опыт оказался бесценным для создания реалистичного образа бабушки, которую легко убедить в необходимости передать личные данные.

Бот Дейзи функционирует следующим образом: сначала он анализирует речь собеседника, превращая её в текст, после чего специальная языковая модель генерирует ответы, соответствующие характеру пожилой женщины. Затем эти ответы конвертируются обратно в голосовой формат и отправляются мошеннику. Весь процесс занимает считанные секунды, создавая иллюзию живого общения.

Важно отметить, что клиенты O2 не имеют прямого доступа к Дейзи. Компания сама решает, какие номера будут подключены к системе, чтобы минимизировать риск для настоящих пожилых людей. Таким образом, бот работает автономно, обеспечивая круглосуточную защиту без вмешательства оператора.

Директор по борьбе с мошенничеством в Virgin Media O2 Мюррей Маккензи отметил:

«Наша главная цель – защитить наших клиентов всеми возможными способами. Мы используем новейшие технологии, такие как брандмауэр для блокировки мошеннических сообщений и системы обнаружения спама. Но именно Дейзи стала символом нашей борьбы с мошенниками. Она напоминает нам, что человек на другом конце провода далеко не всегда является тем, кем кажется».

Создание Дейзи основано на результатах исследования, проведённого компанией O2. Согласно ему, 71% британцев хотели бы отомстить мошенникам, которые обманывали их или их близких. Однако многие респонденты признались, что не готовы тратить своё время на преследование преступников. Именно тогда возникла идея использовать искусственный интеллект для решения этой задачи.

Несмотря на все положительные стороны проекта, нельзя не упомянуть и о потенциальной опасности использования подобных технологий. Ведь те же самые алгоритмы, которые помогают защищать людей, могут оказаться в руках злоумышленников. Например, уже существуют программы, позволяющие изменять голос, чтобы выдать себя за родственников…