 

РАН: мамонты вымерли из-за идеологии чайлдфри

19.01.2025, 9:33, Разное
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Российская академия наук (РАН) завершила многолетнее исследование причин вымирания мамонтов. По мнению учёных, древние гиганты оказались первыми жертвами идеологии чайлдфри в истории планеты.

– Изучив останки мамонтов в вечной мерзлоте в Якутии, мы сначала обнаружили несколько бутылок алкоголя, но позже и наскальные надписи, где утверждалось, что последняя популяция этих животных категорически отказывалась от продолжения рода. Они предпочитали строить карьеру, путешествовать и заниматься саморазвитием вместо воспитания детёнышей, – заявил руководитель научной группы, профессор Юрий Коган.

По словам исследователей, древние мамонты создали первое в истории сообщество, где активно обсуждали преимущества бездетного образа жизни. Особенно их привлекала возможность не делиться едой и спать в любом положении, не боясь придавить потомство.

– В последние годы существования вида мамонты тратили всё время на медитации, йогу и походы в пещерные спа-салоны. Когда температура начала падать, они даже не заметили этого, будучи слишком увлечёнными составлением списков желаний в берестяных блокнотах, – отметили исследователи.

В Госдуме уже предложили внести мамонтов в список запрещённых видов, чтобы не допустить их клонирования и повторного распространения чайлдфри-идеологии среди современной фауны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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