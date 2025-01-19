В Вашингтоне вновь заговорили об НЛО: комитет Палаты представителей провел слушания по неопознанным аномальным явлениям

В среду, 18 октября, в Вашингтоне состоялись слушания по неопознанным аномальным явлениям (НОЯ), более известным широкой публике как НЛО. Мероприятие, получившее название «Неопознанные аномальные явления: раскрывая правду», собрало под одной крышей экспертов, бывших военных и представителей научного сообщества, которые призвали правительство к большей открытости в вопросах, касающихся НЛО.

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Среди выступавших на слушаниях были бывший офицер контрразведки США Луис Элизондо, контр-адмирал в отставке Тим Галлодет и экс-заместитель администратора НАСА Майкл Голд. Их заявления о передовых технологиях и возможном нечеловеческом интеллекте вновь сделали тему НЛО актуальной.

Элизондо, который в прошлом занимался вопросами НЛО в Министерстве обороны, заявил:

«НЛО — это реальные и передовые технологии, которые не разрабатываются нашим правительством или каким-либо другим правительством».

Он также отметил, что многие программы, связанные с НЛО, работают без надзора Конгресса, что ставит под сомнение прозрачность действий властей.

Контр-адмирал Галлодет поделился своим опытом, который, по его словам, подтверждает взаимодействие НЛО с человечеством. Он вспомнил военно-морские учения 2015 года, во время которых было зафиксировано знаменитое видео «Go Fast», демонстрирующее неопознанный объект с уникальными полетными характеристиками.

Майкл Голд подчеркнул важность снятия запрета обсуждений НЛО в научных кругах.

«Правда где-то рядом, — заметил он, — нам нужно быть достаточно смелыми, чтобы взглянуть ей в лицо».

Слушания также стали платформой для ветеранов, ранее делившихся своими впечатлениями от встреч с НЛО. Бывший пилот F-18 Райан Грейвс пояснил о своем инциденте 2014 года у берегов Вирджинии, когда он столкнулся с темным объектом, который приблизился к его самолету на опасное расстояние. Другие свидетели, такие как майор в отставке Дэвид Граш и отставной командир ВМС Дэвид Фравор, также поделились удивительными подробностями своих встреч с НЛО, подчеркивая, что технологии, которые они наблюдали, значительно превосходят известные возможности.

Участники слушаний призвали к более широкому доступу к данным и информации, что могло бы способствовать не только научному прогрессу, но и обеспечению национальной безопасности. В условиях растущего интереса к теме НЛО, подобные мероприятия становятся необходимыми для формирования объективного взгляда на загадочные явления, которые продолжают вызывать вопросы у ученых, военных и общественности.