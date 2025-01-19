Загадочные вздрагивания перед сном – почему это происходит?

Когда наступает момент отдыха после долгого дня, многие из нас испытывают странное ощущение: внезапно, словно молния, всё тело пронизывает резкое сокращение мышц. Это явление известно как гипнагогические судороги, или «вздрагивание при засыпании». Что же скрывается за этими загадочными движениями? Об этом рассказывает Popular Science.

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Гипнагогическая судорога — это внезапный спазм мышц, который происходит в тот момент, когда человек начинает погружаться в сон. Эти сокращения могут затрагивать различные части тела, но чаще всего проявляются в конечностях — руках и ногах. Сила этих спазмов варьируется от едва заметных движений до резких толчков, способных даже пробудить спящего.

Интересно отметить, что такие судороги достаточно распространены: около 80% людей сталкивались с ними хотя бы однажды. Иногда эти явления сопровождаются яркими зрительными образами, звуковыми эффектами или даже ощущениями падения. Несмотря на свою неожиданность, специалисты утверждают, что они абсолютно безопасны для здоровья.

Учёным пока не удалось окончательно разгадать природу этого феномена, однако существуют несколько гипотез. Одна из наиболее популярных связана с тем, что мозг может воспринимать процесс расслабления мышц как сигнал опасности, например, как начало падения. В ответ на это он посылает команду мышцам сократиться, чтобы предотвратить воображаемое падение.

Также считается, что гипнагогическим судорогам способствуют внешние факторы, такие как стресс, тревога, недостаток сна или чрезмерное потребление стимулирующих веществ вроде кофеина и никотина. Всё это может нарушать естественные процессы засыпания, вызывая мышечные спазмы.

Хотя гипнагогический феномен сам по себе не представляет угрозы здоровью, иногда он может мешать полноценному отдыху. Если вы замечаете, что эти вздрагивания становятся частыми и вызывают беспокойство, стоит обратить внимание на гигиену сна. Врачи рекомендуют ограничить употребление кофеина вечером, соблюдать режим сна и стараться минимизировать уровень стресса перед отходом ко сну.

«Эти судороги — лишь небольшая неприятность, которая обычно проходит сама по себе, — говорит специалист по сну Радж Дасгупта из Университета Южной Калифорнии. — Тем не менее, если они действительно мешают вам спать, лучше проконсультироваться со специалистом, который поможет подобрать индивидуальные методы борьбы с этим явлением».