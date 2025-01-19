 

Робот-гуманоид может может стать участником китайской миссии на Луну в 2028 году

19.01.2025, 3:15, Разное
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На днях Китай обнародовал свои планы по реализации лунной миссии «Чанъэ-8», которая должна стартовать в 2028 году. Главная цель проекта – высадка на южном полюсе Луны и тестирование передовых технологий использования местных ресурсов. Но самое удивительное – это странный четырехколесный космический корабль с верхней частью в форме гуманоида, который вызывает больше вопросов, чем ответов.

Фото из открытых источников / Китайский космический аппарат «Чанъэ-5»

На презентации главного конструктора миссии Вана Цюня в Пекине был показан необычный космический аппарат, напоминающий нечто среднее между кораблем и человеком. Пока его предназначение остается тайной, но сам факт появления такой машины заставляет задуматься о том, какие цели преследует Китай в своем стремлении покорить Луну.

Одной из ключевых задач миссии станет испытание технологий 3D-печати с использованием лунного грунта (реголита). Китайские инженеры планируют создавать строительные блоки прямо на месте, что открывает огромные перспективы для строительства будущих баз на Луне.

Вместе с посадочным модулем на поверхность Луны отправится усовершенствованный шестиколёсный луноход, напоминающий своих предшественников из серии «Yutu». Этот аппарат будет оснащен целым набором научных приборов, включая панорамную камеру, лунный радиолокатор и инфракрасный спектрометр. Луноход сможет проводить анализ и хранение образцов, что значительно расширяет возможности изучения лунной поверхности.

Миссии «Чанъэ-8», наряду с запланированным на 2026 год проектом «Чанъэ-7», служат подготовительным этапом к созданию Международной лунной исследовательской станции. Строительство этой базы начнется в 2030-х годах совместно с Россией и другими партнерами.

Параллельно с космическими проектами Китай делает значительные шаги в развитии робототехники. Недавно Поднебесная создала государственные фонды поддержки робототехнических проектов с общим капиталом около 2,8 миллиардов долларов. Эти средства направлены на создание и продвижение человекоподобных роботов, способных выполнять самые разные задачи – от участия в спортивных мероприятиях до оказания медицинской помощи.

Так, на недавнем марафоне в Ханчжоу роботы Go2 и B2 успешно выступили в качестве чирлидеров и кардиостимуляторов, контролируя состояние участников и оказывая им поддержку. Еще одним ярким примером стал робот-гуманоид Tiangong, способный поддерживать стабильную скорость движения и обладающий продвинутыми датчиками для точного управления.


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