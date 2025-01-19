Ученые использовали миллионы мобильных телефонов для составления карты состояния ионосферы Земли

Группа ученых из Google предложила интересный подход к изучению одной из самых загадочных областей нашей планеты – ионосферы. Они решили использовать для этого… мобильные телефоны! Да-да, те самые устройства, которые сегодня есть практически у каждого жителя Земли, оказались полезными не только для общения и развлечений, но и для науки. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Фото из открытых источников

Для начала давайте разберемся, о чём вообще идет речь. Ионосфера – это верхний слой атмосферы Земли, который находится на высоте от 50 до 1500 километров. Она состоит из слабо ионизированных газов, то есть молекул, потерявших свои электроны под воздействием солнечного излучения. Эти заряженные частицы создают своеобразную «плазменную оболочку», которая играет важную роль в передаче радиоволн и космической связи.

Спутниковые системы, например, GPS, полагаются на точное прохождение радиосигналов через ионосферу. Но эта среда далеко не стабильна: её состояние меняется в зависимости от солнечной активности, времени суток и даже географического положения. Из-за этого радиосигнал может замедляться или искажаться, что приводит к ошибкам в определении координат на Земле.

Чтобы минимизировать эти ошибки, учёные создают модели ионосферы, используя данные наземных станций. Но проблема заключается в том, что многие регионы, особенно в Африке и Южной Америке, остаются плохо изучены. Именно тут на помощь приходят мобильные телефоны.

Исследователи из Google предложили задействовать антенны GPS в миллионах смартфонов для создания глобальной карты ионосферы. Идея проста: каждый телефон собирает информацию о прохождении радиосигнала через атмосферу и отправляет её ученым. Затем эти данные объединяются и анализируются, создавая полную картину состояния ионосферы в реальном времени.

Фото из открытых источников / Ионосфера, зафиксированная с телефонов во время геомагнитной бури

Конечно, сигнал, принимаемый одним телефоном, содержит много «шума» – ошибок и случайных отклонений. Но когда собираются данные от десятков тысяч устройств, этот шум сглаживается, и получается довольно точный результат. Более того, использование мобильных телефонов позволяет охватить огромные территории, недоступные для традиционных методов исследования.

Уже первые эксперименты показали свою эффективность. Исследовательская группа выявила ранее неизвестные особенности ионосферы над Южной Америкой. Кроме того, полученные данные помогут значительно повысить точность работы спутниковых навигационных систем.

На данный момент проект работает исключительно с устройствами на базе Android, так как они предоставляют больше возможностей для сбора и анализа данных. Однако исследователи надеются расширить эксперимент и привлечь владельцев iPhone, чтобы ещё больше увеличить объём информации.