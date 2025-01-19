Австралийцы придумали, как при помощи смартфона проверить свежесть продукта не вскрывая упаковку

Кажется, что современные смартфоны уже умеют всё: они фотографируют, снимают видео, играют музыку, помогают ориентироваться в пространстве и даже заменяют собой целый офис. Но вот теперь их возможности расширились ещё больше – благодаря новому датчику, созданному учёными из Австралии, ваш телефон сможет проверять качество молока прямо у вас дома или в магазине.

Фото из открытых источников

Команда исследователей из Школы компьютерных наук и инженерии Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) разработала технологию под названием VibMilk, которая превращает обычный смартфон в прибор для анализа свежести молока. Суть метода заключается в использовании встроенных датчиков телефона – вибромотора и инерционного измерительного блока (IMU). Эти компоненты создают небольшие вибрации, которые проходят через закрытый пакет молока, а затем считывают ответные колебания жидкости.

«Мы привыкли полагаться на наши органы чувств, чтобы понять, свежее ли молоко, — говорит профессор Вен Ху из UNSW. — Но такой подход требует вскрытия упаковки, что увеличивает риск попадания бактерий и ускоренной порчи продукта. VibMilk же позволяет провести проверку, не нарушая герметичности пакета».

Молоко, как известно, меняется по мере своего старения. Из-за роста числа бактерий изменяется химический состав напитка: повышается содержание лактата и снижается уровень глюкозы. Всё это влияет на физические характеристики молока, такие как плотность, вязкость и поверхностное натяжение. Именно эти изменения фиксируются VibMilk.

Когда двигатель смартфона создаёт вибрацию, она проходит через жидкость, вызывая специфические реакции, которые зависят от состояния молока. Затем датчики IMU фиксируют эту информацию, а специальный алгоритм на базе машинного обучения интерпретирует данные и оценивает уровень pH молока, определяющий степень его свежести.

Предыдущие попытки создать неинвазивные методы проверки свежести молочных продуктов сталкивались с рядом проблем. Одни устройства были слишком дорогими, другие – неудобны в использовании, третьи могли работать лишь с определёнными видами упаковки. Но VibMilk выгодно отличается тем, что использует стандартные компоненты смартфонов, делая технологию доступной для массового применения.

Кроме того, тестовые испытания показали впечатляющие результаты: точность определения уровня pH составила в среднем 98,35%, а определение свежести продукта достигло 100%. Это значит, что скоро мы сможем легко узнать, стоит ли пить молоко, которое долго стояло в холодильнике, или лучше выбросить его, избежав неприятных последствий.

Хотя разработка находится на стадии тестирования, её потенциал огромен. Ведь проблема пищевых отходов остаётся актуальной во всём мире, особенно в сегменте молочной продукции. Согласно данным, около 20% всех производимых молочных продуктов оказываются непригодными к употреблению из-за ошибок в оценке сроков годности.

Сейчас команда учёных продолжает работу над усовершенствованием технологии, исследуя влияние различных материалов упаковки на передачу вибрационных сигналов. Если проект окажется успешным, он поможет значительно снизить количество выбрасываемого молока и улучшить контроль за качеством продуктов питания.

Так что, возможно, совсем скоро ваша кухня станет немного умнее, а ваш холодильник – чище!