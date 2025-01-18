Когда собака и человек смотрят друг другу в глаза, их мозги синхронизируются

Недавние исследования, проведённые учеными из Китая, показали, что когда собака и ее хозяин смотрят друг на друга, их мозги могут синхронизироваться, создавая уникальную «нейронную связь», которая ранее наблюдалась только среди представителей одного вида.

Фото из открытых источников

Нейронная связь, как показывают исследования, представляет собой синхронизацию мозговой активности двух или более существ во время взаимодействия. У людей это часто происходит во время общения или рассказа историй. Теперь же учёные продемонстрировали, что такая связь возможна и между разными видами — в данном случае между людьми и собаками.

В рамках исследования использовалась неинвазивная электроэнцефалография (ЭЭГ), позволяющая регистрировать нейронные сигналы как у биглей, так и у людей. Ученые наблюдали за мозговой активностью, когда собаки и люди находились в разных условиях: изолированно друг от друга, в присутствии друг друга, но без зрительного контакта, и, наконец, когда они взаимодействовали, смотря друг на друга.

Результаты оказались впечатляющими: когда собаки и люди смотрели друг на друга и взаимодействовали, их мозговые сигналы синхронизировались. Это говорит о том, что между ними устанавливается особая связь, которая усиливается при более близком знакомстве. Чем дольше собаки и люди проводили время вместе, тем лучше становилась их нейронная синхронизация.

Фото из открытых источников

Исследования показывают, что собаки способны распознавать наши эмоции и реагировать на них, что делает их не только компаньонами, но и важными участниками нашего общества. Их способность формировать крепкие связи с людьми, вероятно, играет ключевую роль в этом процессе.

Ученые также исследовали влияние генетических факторов на нейронную связь. В частности, они изучили собак с мутацией в гене Shank3, которая может нарушать нейронные связи в областях мозга, отвечающих за внимание. Оказалось, что такие собаки не демонстрировали такой же уровень синхронизации мозговых сигналов, как их здоровые сородичи.

Таким образом, когда вы смотрите в глаза своей собаке, возможно, вы не просто делаете это из любви — вы укрепляете свою связь на нейронном уровне. Так что в следующий раз, когда ваша собака будет смотреть на вас своими доверчивыми глазами, вспомните о том, что между вами происходит нечто большее, чем просто обмен взглядами.