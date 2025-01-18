Люди чаще выбирают новости, которые соответствуют их убеждениям, показало исследование

Новое исследование, опубликованное в журнале Communication Research, выявило тревожную тенденцию в потреблении новостей: люди склонны выбирать информацию, которая подтверждает их существующие убеждения. Эта привычка, известная как «избирательное восприятие», особенно ярко проявляется в США, где политическая поляризация становится всё более заметной. Об этом сообщает The Debrief.

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В современном цифровом мире, где доступ к информации стал практически безграничным, можно было бы ожидать, что читатели будут сталкиваться с различными точками зрения, включая те, с которыми они могут не согласиться. Однако, как показывает исследование, проведённое профессором Тэцуро Кобаяси из Университета Васэда и его коллегами, эта надежда остаётся неосуществимой для многих американцев.

Кобаяси и его команда провели исследование, в котором изучили, как люди в США, Японии и Гонконге взаимодействуют с новостями. Результаты показали, что американцы значительно чаще выбирают новости, соответствующие их политическим взглядам, в то время как жители Японии и Гонконга проявляют большую открытость к различным мнениям.

«В США избирательная подача информации обусловлена поляризованной политической обстановкой и ярко выраженной политической направленностью многих новостных изданий», — отметил Кобаяси. Это приводит к созданию «эхо-камер», где люди только укрепляют свои убеждения, избегая содержательных дискуссий с теми, кто имеет противоположные взгляды.

В Японии, напротив, более сбалансированная медиасреда и менее поляризованный политический климат способствуют тому, что читатели чаще сталкиваются с разными точками зрения. Гонконг, со своей уникальной политической и медийной средой, также демонстрирует менее избирательное освещение новостей по сравнению с США.

Исследование показало, что заголовки с политизированной формулировкой побуждают людей искать информацию, которая подтверждает их убеждения. Это создает замкнутый круг, в котором политические разногласия лишь усиливаются. В то же время, в странах с нейтральными новостными изданиями, как Япония, такая закономерность встречается гораздо реже.

«Наше исследование ставит под сомнение предположение о том, что избирательное восприятие — это просто естественная человеческая склонность, — добавил Кобаяси. — Политическая обстановка и средства массовой информации играют решающую роль в формировании того, как люди воспринимают новости».