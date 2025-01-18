Магнитный северный полюс Земли мчится на восток: почему это происходит?

На протяжении веков магнитный северный полюс нашей планеты неуклонно смещался на восток, словно гигантская стрелка компаса, блуждающая по поверхности земного шара. Этот феномен вызван колоссальной массой жидких металлов, циркулирующих глубоко внутри Земли, и фундаментальными законами электромагнетизма. Но в последние годы этот процесс заметно ускорился, привлекая внимание учёных со всего мира.

Фото из открытых источников

С начала XIX века магнитный полюс проделал путь длиной около 2250 километров, покинув канадские просторы и направившись в сторону сибирских равнин. Этот рывок стал неожиданностью для многих исследователей, ведь раньше считалось, что такие изменения происходят медленно и почти незаметно.

Однако, начиная с 90-х годов прошлого столетия, скорость смещения полюса резко возросла. Если в начале периода она составляла порядка 15 километров в год, то уже к середине нулевых достигла отметки в 50–60 километров ежегодно! Такой стремительный бег может привести к тому, что через десятилетие северный магнитный полюс окажется ещё на 660 километров ближе к Сибири.

Геологи предупреждают: если тенденция сохранится, то к 2040 году компасы, которые всегда показывали на север, начнут указывать скорее на восток. Хотя это может звучать абсурдно, подобные события уже имели место в истории нашей планеты. По данным исследований, каждые несколько сотен тысяч лет происходит полная инверсия магнитных полюсов Земли – северный полюс становится южным, и наоборот. Последняя такая перемена случилась около 780 000 лет назад, поэтому некоторые специалисты полагают, что Земля уже готова к новому повороту.

Ответ кроется в глубинах Земли, где раскалённые потоки расплавленных железа и никеля создают мощные электрические токи, порождая магнитное поле планеты. Эта система, известная как геодинамо, подчиняется законам электромагнетизма и действует подобно генератору тока. Но её работа далека от стабильности: иногда возникают внезапные возмущения, которые могут приводить к значительным изменениям в расположении магнитных полюсов.

Исследователи предполагают, что тектонические процессы, происходившие между 1970 и 1999 годами, могли сыграть ключевую роль в изменении направления магнитного поля. Согласно одной из гипотез, в это время изменилась структура потоков в земной коре, что привело к ослаблению влияния канадского региона на магнитосферу и ускоренному движению полюса в сторону Сибири.

Геофизик Киран Бегган из Британской геологической службы, отмечает: «Хотя мы видим явные признаки изменений в магнитном поле под Канадой, причины столь быстрого смещения остаются загадкой».

Учёные продолжают исследования, пытаясь разгадать тайны глубинных процессов, влияющих на поведение магнитного северного полюса.

Для большинства людей эта новость не принесёт значительных перемен. Разве что, если вы вдруг решитесь стать средневековым путешественником, бороздящим неизвестные моря. Однако для современных технологий, таких как GPS и спутниковая навигация, изменение положения магнитного полюса имеет важное значение. Геодезисты и инженеры вынуждены постоянно корректировать работу этих систем, чтобы они продолжали функционировать без сбоев.