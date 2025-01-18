Мнение: По многочисленным просьбам! Аудио!!

Ура! Внял гласу народа и решил выложить аудиозапись (!) вчерашнего Большого Стрима. Она, правда, огромная – больше 3 часов. Зато, говорят, хорошо слушать в машине, когда едешь по трассе в глухих местах – где радио не ловит. Вообще, мои стримы по-хорошему и надо слушать, а не смотреть – чего там смотреть-то… ПО-научному это теперь называется ПОДКАСТ. Велкам! Скачивайте, слушайте на здоровье.

Даю ссылку на свой телеграм, оттуда можно скачать подкаст: https://t.me/aroschin/6870