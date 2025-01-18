 

Мнение: По многочисленным просьбам! Аудио!!

18.01.2025, 21:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ура! Внял гласу народа и решил выложить аудиозапись (!) вчерашнего Большого Стрима. Она, правда, огромная – больше 3 часов. Зато, говорят, хорошо слушать в машине, когда едешь по трассе в глухих местах – где радио не ловит. Вообще, мои стримы по-хорошему и надо слушать, а не смотреть – чего там смотреть-то… ПО-научному это теперь называется ПОДКАСТ. Велкам! Скачивайте, слушайте на здоровье.

Даю ссылку на свой телеграм, оттуда можно скачать подкаст: https://t.me/aroschin/6870

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Когда собака и человек смотрят друг другу в глаза, их мозги синхронизируются

18.01 / Люди чаще выбирают новости, которые соответствуют их убеждениям, показало исследование

18.01 / Мнение: Бог есть Любовь, или Семь казней Египетских

18.01 / Магнитный северный полюс Земли мчится на восток: почему это происходит?

18.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Пушилин в Курахово

18.01 / От кислорода до витаминов: наш организм может получать питательные вещества из воздуха

18.01 / Мнение: Польза от утреннего кофе, мировой экспорт шоколада и миллион за очистку мандарина

18.01 / Мнение: Письмо: “Поймал удачу за хвост”

18.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Африканский Корпус в Мали

18.01 / Мнение «аналитика»: О простом и важном… Почему россияне теперь ещё больше за СВО?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика