Рупор кремлевской пропаганды: Пушилин в Курахово
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Пушилин посетил освобожденное Курахово.
После осмотра города было заявлено, что он разрушен не так сильно, как Угледар, а где-то на уровне Авдеевки.
Восстановительные работы там пока не начинались, фронт рядом.
Сейчас бои идуут в районе Дачного, недалеко от западных окраин Курахово + ВС РФ занимают остатки кармана между Курахово и Янтарным.
Сегодня также уже официально освобождена Петропавлока к северо-западу от Курахово
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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