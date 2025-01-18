Рупор кремлевской пропаганды: Пушилин в Курахово

Пушилин посетил освобожденное Курахово.

После осмотра города было заявлено, что он разрушен не так сильно, как Угледар, а где-то на уровне Авдеевки.

Восстановительные работы там пока не начинались, фронт рядом.

Сейчас бои идуут в районе Дачного, недалеко от западных окраин Курахово + ВС РФ занимают остатки кармана между Курахово и Янтарным.

Сегодня также уже официально освобождена Петропавлока к северо-западу от Курахово

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Источник: Colonel Cassad

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