От кислорода до витаминов: наш организм может получать питательные вещества из воздуха

Вы когда-нибудь задумывались, почему прогулка на свежем воздухе так взбадривает? Возможно, дело не только в отсутствии загрязнений, но и в том, что воздух, которым мы дышим, может содержать полезные для здоровья питательные вещества. Новое исследование, опубликованное в журнале Advances in Nutrition, вводит новый научный термин «аэронутриенты» — питательные вещества, которые мы можем получать, вдыхая воздух.

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Исследования показывают, что ежедневно мы вдыхаем около 9000 литров воздуха, и за всю жизнь эта цифра достигает 438 миллионов литров. В отличие от пищи, которую мы потребляем с перерывами, дыхание — процесс непрерывный. Это означает, что даже малые концентрации полезных веществ могут накапливаться в нашем организме со временем.

Научные работы на протяжении десятилетий были нацелены на изучение вредных веществ в воздухе, однако новое исследование предлагает сосредоточить внимание на его потенциальной пользе. В частности, авторы статьи предполагают, что воздух может быть источником таких важных питательных веществ, как йод, цинк, марганец и витамины.

Кислород, например, технически является питательным веществом, необходимым для поддержания основных функций организма. Мы просто не привыкли называть его так, поскольку он ассоциируется у нас с дыханием, а не с пищей. Однако аэронутриенты, такие как йод, могут усваиваться через обонятельные нейроны и легкие, что делает их потенциально важными для нашего здоровья.

Исследования показывают, что в районах, где воздух насыщен морскими водорослями, уровень йода у детей значительно выше, чем у их сверстников из менее «зеленых» мест. Это открытие подчеркивает важность чистого и богатого питательными веществами воздуха, особенно в прибрежных зонах.

Но это еще не все. Марганец и цинк также могут проникать в мозг через обонятельные нейроны. Однако стоит помнить, что избыток этих веществ может быть вреден. Например, сварщики, которые подвергаются воздействию высоких концентраций марганца, могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.

Существует множество других потенциальных аэронутриентов, таких как витамин C, магний и даже аминокислоты. Исследования показывают, что аэрозольный витамин B12 может эффективно лечить его дефицит, что особенно актуально для веганов и пожилых людей.

Несмотря на многообещающие результаты, область аэронутриентов все еще требует глубокого изучения. Ученые должны выяснить, какие компоненты воздуха полезны для здоровья в естественных условиях и как они могут быть использованы для улучшения нашего рациона.

Возможно, в будущем рекомендации по питанию будут включать советы о том, как «вдыхать» полезные вещества, и подчеркнут важность времени, проведенного на природе.

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