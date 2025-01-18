Мнение: Польза от утреннего кофе, мировой экспорт шоколада и миллион за очистку мандарина

1. Пока что сторонники кофе выигрывают битву за умы: долгое время считалось, что кофе вреден для сердца, но теперь чаще пишут, что он полезен. Есть, однако, нюанс — полезен для сердца только утренний кофе (ссылка):



Потребление кофе в утреннее время до полудня снижало риски смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 31% и на 16% от рисков смертности по другим причинам. Корреляция не зависела от того, какое количество кофе пили добровольцы (умерено до трех чашек или более). Пользу кофе не обнаружили у тех, кто пил кофе в течение всего дня.

«Мы видим, что время суток имеет важное значение. Вероятно, дело в том, что потребление кофе днем ​​или вечером нарушает циркадные ритмы и уровень гормонов, таких как мелатонин. Это, в свою очередь, приводит к изменениям в сердечно-сосудистых факторах риска, таких как воспаление и артериальное давление», — объяснили авторы.

Начнут ли теперь в наших больницах наливать пациентам кофе по утрам? Оглядываясь назад, я не могу вспомнить, чтобы вообще хоть раз пил в больнице кофе, кроме как из вендингового автомата у гардероба на первом этаже.

2. Мировыми лидерами по экспорту шоколада являются почти сплошь страны, где из-за прохладного климата какао-бобы не растут. По историческим причинам первую десятку экспортёров оккупировали Канада, США и европейцы. Россия находится на несправедливо низком 15-м месте, между Испанией и Швецией (ссылка):





Забавно, но с задачей войти в топ-3 экспортёров справились даже неверные поляки, у которых, кажется, нет и никогда не было ни тропических (нео)колоний, где выращиваются какао-бобы, ни известных на весь мир шоколадных брендов, какие вызрели в Германии, Швейцарии, Австрии, Бельгии, Италии и США.

Россия сейчас быстро восстанавливает дореволюционные кондитерские традиции: достаточно сказать, что русский шоколад даже среднего ценового сегмента уже как минимум не уступает по вкусу лучшим иностранным образчикам. Вопрос только в том, чтобы год за годом наращивать экспорт, отбирая у европейцев с американцами их доли рынка при помощи нашего более качественного продукта.

Конечно, шоколад — не самая полезная еда… но, с другой стороны, шоколад всяко лучше, чем сладкая газировка и нашпигованные сахаром бургеры, например.

3. Дефицит мандаринов тем временем окончательно ушёл в прошлое. Новое поколение, пожалуй, уже не поверит, что в советское время купить мандарины было сложно, особенно за пределами декабря. Цитирую (ссылка):

В Москве женщина по имени Аминат выиграла конкурс по очистке мандаринов единой полоской. <…>

Финал конкурса проходил в парке «Сокольники». В состязании поучаствовали более трех тысяч горожан. Они очистили около 950 килограммов мандаринов.

Победителем среди пяти финалистов стала женщина, которая сняла кожуру длиной 81 сантиметр. За это она получила миллион рублей. Отмечается, что её результат не рекордный: на отборочном этапе одному участнику удалось снять 95-сантиметровую полоску кожуры.