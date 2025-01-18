Мнение: Письмо: “Поймал удачу за хвост”

Поменяем немного формат разбора.

Сначала я просто публикую письмо, без комментариев. Комментаторы мои разбирают в ТГ. Я в их комментарии не вмешиваюсь, не помогаю им.

Потом я еще раз публикую письмо и разбираю сама. Потом комментируем не только письмо и мой разбор, но и ошибки в предыдущих комментариях.

Только учтите вот что.

artcher9

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Спасибо за ваш блог! Возможно, моя история будет интересна для разбора.

Мне 26 лет. Работаю в IT на хорошей позиции, убитый имидж и ужасные личные границы. Моё состояние колебалось между апатией и депрессией. Последние два года я жил в иллюзиях о недельном романе с девушкой из другого города.

В какой-то момент я понял, что больше так жить нельзя, и купил антидепрессанты у барыги. С этого всё закрутилось: я смог изменить образ жизни, стал регулярно ходить в тренажёрный зал, уволился с работы “золотым парашютом” , где не развивался и перешёл на новую работу с зарплатой в два раза больше. Меня взяли на большой и амбициозный проект в крупную корпорацию.

Я буквально чувствовал, что поймал удачу за хвост. Оказалось, что менять свою жизнь и быть счастливым проще, чем я думал. Обстоятельства буквально складывались в мою пользу.

Девушка моего друга познакомила меня с С. Ей 22 года, она красива, имеет хороший доход и большие планы на жизнь.

Я написал ей в мессенджер и позвал на свидание. Она согласилась, но в день встречи отменила, сославшись на плохое самочувствие. Я отправил ей фруктов с пожеланием скорейшего выздоровления.

Она работает HR. Вечером мы созвонились. Мне было страшно, потому что я всегда проваливал собеседования из-за плохих границ. Весь разговор строился так, что она задавала вопросы, а я отвечал. В конце я пошутил: “Я прошёл телефонное интервью? Можно ли пригласить вас на свидание?” Она согласилась.

Я забронировал столик в хорошем ресторане, купил цветы. Когда она пришла, я увидел перед собой очень красивую девушку. Сначала разговор не клеился — она была немного зажата, но после нескольких бокалов вина мы смеялись и обсуждали всё подряд. После мы прогулялись, и я вызвал нам такси. Вернувшись домой, я написал ей, что никогда не испытывал таких ярких эмоций и хочу встретиться снова. Она ответила, что это взаимно.

После этого я активно развивал наше общение. Старался придумывать интересные свидания, говорил комплименты, дарил подарки и говорил о своих чувствах. Я сказал, что хочу серьёзных отношений и что она удивительная девушка.

Раньше я так активно не вкладывал много энергии, времени и денег. Мы встречались 2-3 раза в неделю. Если у нас было свидание, я обязательно забирал её и отвозил обратно.

Я спросил какие она любит цветы и она растерялась, сказала, что все, но хотела бы ромашки. Я подарил букет и понял по ее расказам, что у неё есть незакрытые потребности, попросил виш-лист, чтобы дарить ей полезные подарки.

Чем больше я её узнавал, тем больше она мне нравилась. Но я увидел и другую сторону её личности. У неё было тяжёлое детство и юность, из-за чего она такая осознанная. Она никогда до этого не была в отношениях, общалась только через переписки, потому что не доверяет людям и особенно мужчинам. Я был первым, кому она дала шанс, потому что меня порекомендовала её подруга, которую она считает авторитетом.

В какой-то момент у меня случился слом мотивации. Я подумал: “Я активно развиваю отношения, а что она делает для меня?”

Когда я вышел на новую работу, она заказала пончики для моего нового коллектива и писала трогательное признания: “Я никогда ни с кем так не открывалась. Ты лучший мужчина в моей жизни. Я никогда этого не забуду.”

Сначала это меня трогало, но потом начало раздражать. Она много писала, но в жизни, казалось, ничего не делала.

Я решил предложить приехать ко мне в гости: посмотреть сериал и что-нибудь внусного заказать, не планировал инициировать секс. Если бы она согласилась я бы посчитал это большим вложением с ее стороны. Но она отказалась, сказав, что принципиально не ходит в гости.

В тот момент я сгорел, зачем я вообще столько трачу на эти отношения сил, а она мне даже не доверяет. Я решил поставить ей ультиматум, чтобы она меня бросила. Суть его была проста: либо даешь, либо расходимся. Сообщение составил в крайне мягкой и аккуратной форме насколько мог.

Так и случилось. Она меня бросила, удалила из контактов и переписку. Я был доволен собой и весь следующий месяц был продуктивным.

Под новый год мне стало интересно как ее дела и я посмотрел ее сториз в телеге, она придает большой смысл текстам песен, если она выкладывает песню, то это отражает ее состояние. Песни, которые она выкладывала, говорили о безответной любви и несбывшихся ожиданиях.

Я подумал: “Почему она страдает? Если так любила, почему не вкладывалась?”

И тут меня осенило. Когда моя жизнь начала меняться, я стал слишком самоуверенным и потерял берега. Она была такой, какая есть, и я знал это, предлагая отношения.

Мои вложения и ожидания — это мои проблемы. Я коронованный дурак, который упустил удивительную девушку. Если бы я видел реальную ситуацию, то учитывал бы ее ограничения и сглаживал углы.

Сначала я кинул пинг – тишина. Через несколько дней извинился и она ответила, что все нормально и ошибка нас делают иногда лучше. Еще через пару дней я написал, что скучаю и хочу с ней поговорить. Она ответила, что если отношения закончились, то это конец. Поблагодарила и пожелала счастья с новой девушкой.

Я вижу, как её качает: она выкладывает песни про боль и зависимость от отношений и снова удалила переписку.

Я понимаю, что мне нужно оставить ее в покое и активно качать ресурсы. Если бы не антидепрессанты, я, наверное, был бы в глубокой депрессии. Но сейчас я остаюсь продуктивным, несмотря на постоянный слив энергии.

Если бы я мог уменьшить ее страдания, но кажется ее жизнь без меня будет лучше.