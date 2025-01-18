Мнение «аналитика»: О простом и важном… Почему россияне теперь ещё больше за СВО?

Три года назад большинство россиян верили, что все эти манёвры на границы с Украиной идут лишь для того, чтобы вернуть Киев на путь добродетели и выполнения Минских соглашений. До последнего верили. Тем бо́льшим шоком стало для них заявление президента, прозвучавшее в 6 утра по Москве 24 февраля 2022 года. И зазвучавшие реальные, а не учебные взрывы.

Число «пацифистов» тогда было максимальным в российском обществе. А уж в элитах и «оппозиции»…

Почему всё радикально изменилось теперь?

Чувства и #мысли многих людей сразу после начала СВО адекватно описала иноагент и оппозиционер Юлия Латынина. Вкратце это выйдет приблизительно так: «Ну всё. [Владимир] #Путин зарвался, как Саддам Хусейн. Диктатура его есть первопричина тому. И сейчас он будет разгромлен западными демократиями, как Саддам».

Вот тогда, в феврале 2022 года опросы социологов показали, что так или иначе против конфликта с братским народом — в то время эти слова ещё можно было приводить без кавычек — каждый третий в России.



Иноагент «Левада» выбран потому, что он точно не стал бы занижать неприятные для Кремля данные о количестве противников спецоперации.

Теперь мы видим, что более-менее активных «голубей» осталось примерно одна шестая. Что же тут произошло, что почти 80% населения в той или иной форме за СВО, и эта доля остаётся уже много-много месяцев плюс-минус стабильной?

А произошли за это время три очевидных и простых вещи. Три урока, если угодно.

Первое. Хотя в начале СВО многие были уверены, что Россию, «эти полтора процента мирового ВВП», очень быстро сокрушат, сомнут и раздавят моментально введённые «адские» #санкции Запада, этого — т-т-т — не случилось до сих пор. Более того, #экономика страны не в ауте, полки магазинов не пусты, а жизнь людей не превратилась в кошмар, несмотря на все «прилёты». И ещё более того: сама СВО стала для многих своего рода «социальным лифтом».

Нет, сейчас-то «умники», забыв свои же трёхлетней давности прогнозы важно объясняют, мол, такой задачи — сокрушить — даже и не ставилось. Мол, «было понятно», что года три #Россия как-то продержится, зато потом повалится и приползёт обратно на коленях. Вот только все речи западных политиков того времени, все опросы среди украинцев демонстрировали непоколебимую уверенность: «приползание на коленях» произойдёт за два-три месяца, максимум — полгода. Именно потому и был сорван «Стамбул».

Короче, растерянность, робость и неуверенность не просто рассеялись, как дым после выстрела, но даже сменились чем-то прямо противоположным. И даже что-то типа гордости за свою страну появилось у людей.

Но это — не самое главное. Потому что…

Второе. Очень быстро все россияне стали — или по крайней мере почувствовали себя — русскими, столкнувшись с коллективной травлей, граничащей с нацизмом. И дело было даже не в официальной позиции властей Украины, которые провозгласили русских «коллективным Сауроном» и «нацией нелюдей и убийц, биологическим мусором этого мира», как писал глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Дело было в огромной волне хейта и буллинга, которую подняли «простые» украинцы, не задействованные прямо в ВСУ. То есть 98% населения страны.

В их сознании этот — тогда ещё достаточно ограниченный по масштабам — военный конфликт быстро приобрёл совершенно религиозный характер. Это была «віковічна боротьба з одвічним ворогом». Битва сынов Света с сынами Тьмы. Эльфов — с орками. Свободных людей — с «генетическими рабами».

И тут нельзя не сказать вот что. Ненависть к конкретному врагу, стреляющему в тебя, в твоих близких, в твой дом вполне понятна и оправдана. Толстовцев среди людей мало, ибо не выживают они долго. Ненависть к военно-политическому руководству страны, пославшему солдат стрелять, тоже понятна. Ненависть к целой нации, от мала до велика, это уже нацизм. Когда Гитлер называл славян «недочеловеками» и когда Ермак называет русских «нацией нелюдей и убийц, биологическим мусором этого мира» — это вещи одного и того же порядка. Неразличимые до степени смешения.

И коллективная вина по признаку нации/этноса/гражданства — тоже нацизм. Особенно, когда из неё «логически» выводится желательность и даже необходимость «избавить этот мир от биологического мусора». Те же самые идеи Третьего рейха, вылившиеся в Бабий яр и Освенцим, Майданек и Хатынь.

Самое в этом удивительное, что коллективный Запад с его «цивилизационными» ценностями занялся примерно тем же самым. Массовой «отменой» русских на всех возможных уровнях, особенно вообще никак с военными действиями не связанных. В науке, в культуре, в спорте русским указали на дверь именно по страновому, т.е. национальному признаку. Можно было бы сказать, что это «культ неприятия насилия». Но, к примеру, ни палестинцам, ни израильтянам в разгар войны в Газе никто не запрещал быть на Олимпиаде в Париже. То есть, аргумент не прокатывает ввиду его очевидной лживости.

В общем, если Украина и Запад хотели, чтобы россияне, русские, почувствовав себя будущей коллективной жертвой и не желая ею становиться, начали активнее поддерживать СВО, то они добились своего. Но и это лишь часть более общей картины, потому что…

Третье. А что собственно предлагается сейчас России и русским как альтернатива продолжению СВО? Капитуляция, репарации, «деколонизация» и оставшиеся навечно #санкции уже на всякий случай? Ну, по крайней мере, сейчас в наличии только последние, с которыми жить можно А вот с тремя другими пунтами украинских и западных «мирных планов» не факт, что уже получится и выжить.

Особенно при «деколонизации». Которая на бумаге не прописывается, но в планах имеется, ибо деньги на неё тратятся и Западом, и даже «бедной» Украиной. Владимир Зеленский не просто так ведь обозначил притязания на «исторические земли» Слобожанщины. А западные «интеллектуалы» и вовсе открыто говорят, что Россия — последняя колониальная империя, и она должна быть расчленена. Деколонизация — это то Царствие небесное, которое подарит угнетённым народам России счастье. Угу… Даже и несмышлёнышу ясно, что это приведёт к превращению территории России в поле одной большой длящейся много десятилетий резни и к тотальной деградации любых населяющих её обществ. Ведь именно так выглядит «деколонизованный» Ближний Восток, не правда ли? А сколько локальных войн началось на территории бывшего #СССР после его «деколонизации»?

Нет, понятно, что именно об этом и мечтают «деколонизаторы». Но у русских — у всех русских, от аварцев и башкир до юкагиров и якутов, — есть своё мнение на этот счёт. Которое они выражают в том числе массовой и устойчивой поддержкой СВО. Как бы ни скрипели зубами там.

Кажется, теперь всё встало на СВОи места?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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