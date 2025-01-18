Президент Южной Кореи бежал в КНДР и признал превосходство идеологии чучхе

Обвинённый в мятеже президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на пресс-конференции в Пхеньяне рассказал о своём бегстве из Сеула и реальном положении дел в «азиатской витрине капитализма».

Как оказалось, на вооружённое выступление южнокорейский лидер решился из-за тяжелейшей обстановки в стране и неизбежного коллапса экономики, подконтрольной трансатлантическим корпорациям и лично Джорджу Соросу.

«Мы были полностью зависимы от доллара и воли США, которые десятилетиями выкачивали деньги и ресурсы из нашей страны. Полгода назад господин Сорос сказал мне, что теперь плата за покровительство увеличивается в два раза, но в этом случае можно было сразу объявлять Южную Корею банкротом», – сказал Юн Сок Ёль.

После провала мятежа президент был отстранён от власти, против него возбудили несколько уголовных дел. Политику грозило до двадцати лет тюрьмы, однако он сумел бежать в КНДР и попросил там предоставить ему политическое убежище.

«Гражданин Юн Сок Ёль деятельно раскаялся в своих заблуждениях и публично порвал все связи со своими сообщниками-отщепенцами. Ему предоставили ставку аспиранта и возможность изучать идеологию чучхе в университете Пхеньяна», – говорится в пресс-релизе северокорейского МИД.

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