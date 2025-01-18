Планктон не успевает за глобальным потеплением: учёные предупреждают об угрозе для морской жизни

Ученые из Бристольского университета выяснили, что планктон, основа всех морских пищевых цепей, оказался неспособен адаптироваться к стремительно растущему глобальному потеплению. Исследование показывает, что такие темпы изменения климата ставят под угрозу целые экосистемы и запасы продовольствия для человечества.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature, впервые сопоставило реакцию микроскопического морского организма (планктона) на значительные климатические изменения прошлого с теми условиями, которые ожидают нас уже через несколько десятилетий. Результаты оказались удручающими: планктону будет сложно приспособиться к нынешним темпам роста температур, что поставит под удар многие виды морской флоры и фауны, включая рыбу, которая зависит от этих микроорганизмов.

Ведущий исследователь проекта Доктор Руи Ин отметил:

«Даже при самых оптимистичных сценариях, когда температура повысится всего на 2 градуса Цельсия, становится ясно, что планктон просто не успеет адаптироваться. Это создаёт огромную угрозу всей морской пищевой цепи, начиная от маленьких рачков и заканчивая крупными видами рыбы. Если планктон погибнет, последствия будут катастрофическими для всей планеты».

Для получения таких выводов учёные использовали уникальную модель, позволяющую реконструировать поведение планктона во времена последнего ледникового периода, примерно 21 тысячу лет назад. Эти исторические данные помогли понять, как планктон реагировал на изменение климата в прошлом. Оказалось, что в те времена организмы могли мигрировать в более прохладные воды, спасаясь от жары. Но сегодняшняя скорость изменений настолько велика, что этот механизм адаптации больше не работает.

Согласно Парижскому соглашению, подписанному 196 странами, мир стремится удержать рост средней глобальной температуры ниже 2 градусов Цельсия относительно доиндустриального уровня, а ещё лучше — ограничить её до 1,5 градуса. Однако недавний отчёт ООН предупреждает, что без принятия дополнительных мер по снижению выбросов углекислого газа, планета рискует столкнуться с повышением температуры на целых 3,1 градуса. Это почти вдвое превышает допустимый предел.

Соавтор исследования и профессор наук о Земле в Бристоле Даниэла Шмидт подчеркнула важность совместных усилий мирового сообщества:

«Мы стоим перед лицом критической угрозы. Если мы не предпримем решительных шагов прямо сейчас, то потеряем не только важные экосистемы, но и средства существования миллионов людей, зависящих от моря. Необходимо срочно усилить борьбу с изменением климата, иначе последствия окажутся необратимыми».