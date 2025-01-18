Мнение: Почему существует малый бизнес, налоги с самозанятых и рост нефтегазовых доходов

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему малый бизнес существует, хотя, казалось бы, у крупного бизнеса больше и денег, и лоббистского ресурса, и всяких нечестных преимуществ. Цитирую из середины статьи (ссылка):



…Кто-то забивает гвозди пассатижами, кто-то выносит вёдрами воду из-под протекающей трубы, кто-то каждый месяц задерживает выдачу зарплаты на несколько дней. Наблюдателей, особенно финансово заинтересованных в результатах труда, это страшно раздражает. И действительно: теоретически можно использовать для забивания гвоздей молоток, можно починить протекающую трубу, и можно подтянуть финансовую дисциплину, чтобы платить зарплату вовремя. На практике, однако, люди годами работают не так, как надо, а так, как они привыкли: даже если это откровенно глупо и неудобно.



Попытка исправить ситуацию выглядит обычно так. Сотрудник жалуется, что когда в меню входит суп, на обед у него уходит уж очень много времени. Начинаешь разбираться, и почти сразу выясняешь, что суп он ест вилкой. Говоришь: «возьмите ложку, ешьте суп ложкой». Тебе в ответ: «ладно, что поделать, если вы не можете убрать из меню суп, мы будем есть суп». Пытаешься объяснить вроде бы адекватному в других отношениях человеку: «вон в том ящике лежат ложки, зажимаешь ложку в руке так-то, зачёрпываешь так-то, суп быстро перемещается из тарелки в желудок». Сотрудник отвечает: «да, будем работать, Олег Александрович, всё сделаем так, как вы говорите». И продолжает дальше есть суп вилкой, хотя старается уже эту тему в разговорах лишний раз не поднимать.

Настоять на своём возможно, но… далеко не всегда нужно. Если сотрудник в целом нормальный, то менять его на другого обычно бессмысленно: тараканы есть у каждого. Ну, наймём мы кого-нибудь, кто ест суп ложкой, а потом обнаружим, что он ходит всегда босиком, из-за чего половину зимы сидит на больничном. Организаторская работа только кажется лёгкой: на самом деле, сделать из группы обычных сотрудников эффективную команду, которая выжимает максимум из каждых рабочих 15 минут — огромный труд. Как минимум на обучение и тренировки надо тратить время и силы, которых у начальника никогда не хватает…

2. Налогов с самозанятых государство собирает всё больше и больше (ссылка):



Российские самозанятые уплатили в 2024 году около 100 млрд рублей, следует из данных Федеральной налоговой системы. Показатель в 1,6 раза больше по сравнению 2023-м, когда перечислили 63,2 млрд рублей. Объем уплаченных налогов соразмерен с расходами федерального бюджета в 2024-м на нацпроекты по ЖКХ, а именно 123 млрд.

Также показатель сопоставим с доходами от приватизации за год — 130 млрд. Рост поступлений связан с увеличением числа самозанятых и повышением дохода. На конец 2024-го работающих на себя насчитывалось 12,2 млн. В 2023-м самозанятых было на 3 млн меньше. Большая часть работающих на себя сосредоточена в отраслях ремонта, авто, IT и красоты.

План государства прозрачен: постепенно вывести всю пузатую мелочь из тени, чтобы получить полный контроль над экономикой. Пока что получается. Я наблюдаю за статистикой одного из моих клиентов в Петербурге: доля наличных в его заведении сократилась с 42% в 2018 году до 17% в 2024. Всё остальное — безнал, который для контролирующих органов прозрачен, как детсадовец, лепящий куличи под деревянным грибом.

В принципе, в самой по себе прозрачности ничего плохого нет. Плохо другое. У самозанятых и у малого бизнеса нет своей партии, нет лоббистов в Госдуме. Поэтому ведомства и депутаты регулярно нас курощают то неадекватным повышением налогов, то карательной айти-бюрократией: даже не по злобе, а просто потому, что мы не можем укусить в ответ. Это не полезно государству, и уж тем более это не полезно моему кошельку, но, в общем, даже в этих условиях можно существовать. Намеренно государство малый бизнес не травит, так что за счёт нашей эффективности и работоспособности мы свою долю рынка от корпораций защищаем уверенно.

3. Люди – это, конечно, новая нефть, но и старая нефть тоже приносит стране доход. Собственно, доходы от углеводородов по-прежнему куда больше, чем налоги на айтишников, барберов и смузарей вместе взятые. По итогам прошлого года нефтегазовые доходы России выросли на четверть, хотя их структура несколько изменилась (ссылка).

Сейчас в СМИ пишут, что Дональд Трамп попытается придушить русскую нефтянку, чтобы мы охотнее согласились на его несправедливые условия по Украине. Полагаю, это преувеличение — ничего серьёзного американцы выкатывать против нас не будут, так как это не в их интересах. Подробнее возможную атаку на русскую нефть мы с Кримсональтером будем обсуждать в воскресенье, в 17:00, в Клубе Зелёной Свиньи (ссылка).