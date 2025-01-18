Рассекреченные документы ЦРУ содержат информацию о «вымирающей древней расе» на Марсе

Во времена холодной войны Центральное разведывательное управление США проводило удивительные эксперименты, выходящие за рамки привычного понимания науки. Одним из таких проектов стал так называемый «Проект Звёздные врата», в котором специалисты пытались использовать экстрасенсорные способности человека для дистанционного просмотра объектов на огромных расстояниях. Об этом сообщает UniladTech.

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Цели программы были амбициозными: получить информацию для нужд военной и внутренней разведки. Однако один из экспериментов, проводимых в рамках этого проекта, вышел за пределы земной реальности. Документ, датированный 1984 годом и получивший название «Исследование Марса», описывает поистине фантастическое путешествие человеческого сознания.

Исследовательский проект предполагал использование метода дистанционного просмотра, при котором человек якобы мог мысленно переносить своё сознание в заданный район пространства и времени. Один из участников эксперимента получил задание отправиться в прошлое Марса — приблизительно на миллион лет назад.

Что же увидел участник эксперимента? Его описания поражают воображение. Он рассказывал о пирамидах и огромных существах, напоминающих тени, которые некогда обитали на Красной планете. Испытуемый утверждал, что видел высоких и худощавых существ, которые, похоже, искали способы пережить бурю, обрушившуюся на их цивилизацию.

Он говорил о них как о «старшей расе», которая пыталась спастись в сооружённых ими пирамидах. К сожалению, их попытки оказались тщетными, и эта цивилизация, по словам участника эксперимента, исчезла навсегда.

Конечно, возникает вопрос: насколько достоверны подобные рассказы? Ведь речь идёт о таком феномене, как дистанционное восприятие, которому пока не найдено научного объяснения. Тем не менее, стоит отметить, что сам документ является официальным рассекреченным материалом ЦРУ, доступным для ознакомления на сайте агентства.

Конечно, это всё выглядит ненаучно, но данный случай заставляет задуматься о границах человеческих возможностей и о том, какие тайны могут скрываться за пределами нашего восприятия. Возможно, однажды наука найдёт подтверждение этим невероятным наблюдениям, а пока они остаются лишь загадочной страницей в истории секретных исследований.