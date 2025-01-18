«Я посол доброй воли» – на инаугурации Дональда Трампа Россию представит Александр Дугин

Российский философ и политолог Александр Дугин в своём Telegram-канале анонсировал свой визит в США в ближайшие дни.

В Вашингтоне он планирует посетить инаугурацию Дональда Трампа, а также провести несколько встреч с «адекватно мыслящими» политиками, журналистами и бизнесменами.

– Я посол доброй воли – я лечу в Вашингтон чтобы представлять нашу великую страну на этом великом мероприятии. В Америке наконец-то к власти пришли нормальные люди, с которыми можно разговаривать, – пишет Дугин.

По информации газеты The New York Times, философ получил визу в США вне очереди – соответствующее распоряжение Государственному департаменту отдал лично Дональд Трамп.

– Избранного президента об этом попросил Такер Карлсон, который очень уважает Дугина. На самой инаугурации для русского философа подготовлено одно из самых почётных мест, среди лидеров ведущих мировых стран, – рассказал изданию один из помощников Трампа.

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