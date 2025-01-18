Манцинелла – смертельно красивое дерево

На одном из островов Карибского бассейна скрывается растение, способное превратить ваш отдых в кошмар.

Фото из открытых источников

Вы когда-нибудь слышали о манцинелловом дереве? Если нет, то лучше запомните этот совет: держитесь подальше! Ведь именно это дерево занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое опасное на планете. Почему же ему присвоили такой титул?

Кора, сок и плоды – три опасности одного растения

Всё начинается с коры. Прикосновение к ней вызывает серьёзные химические ожоги, поэтому даже лёгкая прогулка мимо манцинеллы может закончиться плачевно. Но это ещё не всё. Сок дерева настолько ядовит, что во время дождя лучше держаться от него подальше. Представьте себе: капли дождя, смешанные с соком манцинеллы, могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек!

Но главная опасность кроется в плодах. Они выглядят вполне аппетитно, напоминают маленькие зелёные яблоки, за что Христофор Колумб назвал их mansanilla de la muerte, что переводится как «маленькое яблоко смерти». Название оказалось пророческим. Плоды манцинеллы содержат токсины, способные вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, а иногда и привести к летальному исходу.

История врача, попавшего в ловушку

Врач-рентгенолог Никола Стрикленд стала одной из тех несчастных, кому довелось испытать на себе всю мощь яда манцинеллы. Она рассказала, как по ошибке съела плод этого дерева.

«Он оказался приятным на вкус, — вспоминает она, — но через несколько минут во рту появилось странное першение, которое вскоре превратилось в невыносимое жжение».

Стрикленд описывает, как её состояние быстро ухудшалось: горло стало сильно болеть, появилась резкая боль при глотании. Чтобы хоть как-то облегчить страдания, она пробовала разные напитки, включая алкоголь, но лишь пина-колада принесла небольшое облегчение. Молоко также помогло снизить дискомфорт.

Увы, история могла закончиться гораздо трагичнее. Употребление плодов манцинеллы влечет за собой серьёзные последствия для здоровья: отёк горла, желудочное кровотечение, снижение частоты сердцебиения и даже смерть. Врачи считают, что такие тяжёлые реакции вызываются эфиром форбола, содержащимся в соке и плодах дерева.

Даже стоять под деревом опасно

Не менее страшная ситуация произошла с группой студентов, которые решили спрятаться под кроной манцинеллы во время ливня. Их ошибка стоила им дорого: они получили дерматит и конъюнктивит. Как видно, даже простое пребывание вблизи этого дерева может обернуться неприятностями.

Манцинелла – яркий пример того, насколько природа может быть коварной. С виду это просто красивое тропическое дерево, но за этой красотой скрываются опасные вещества, способные нанести непоправимый ущерб здоровью.

«Дети наверняка захотят попробовать этот фрукт, если он будет выглядеть привлекательно», — предупреждает Стрикленд.

Поэтому, если вы планируете поездку на Карибские острова, будьте осторожны. И помните: не все яблоки одинаково полезны.