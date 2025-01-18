СМИ: Фицо предложил Зеленскому встречу без охраны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не будет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот не согласится отпустить охрану на время переговоров.

Об этом заявили сразу несколько словацких СМИ, ссылаясь на источники в правительстве.

Фицо якобы заявил своим помощникам, что в молодости занимался боксом, а поэтому «найдёт убедительные аргументы для зарвавшегося попрошайки». Утверждается, будто глава правительства даже взял несколько уроков, чтобы освежить навыки, а также сломал нос министру сельского хозяйства для разминки.

В офисе украинского президента после этих публикаций заявили, что не испугались – во-первых, Зеленский способен за себя постоять, а во-вторых, он на всякий случай не будет отпускать охрану.

– Позор, что в 2025 году в Европе звучат подобные бандитские угрозы в адрес лидеров других европейских государств. Если это правда, господин Фицо скоро станет невыездным и нерукопожатным – будет сидеть в своей Любляне, пока его не вынесет революционная толпа, – заметил сам Зеленский.

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