 

Крошечный автомобиль-пузырь Spider готов бросить вызов огромным электрическим пикапам

18.01.2025, 15:30, Разное
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Компания Micro Mobility Systems AG представила новую модель электрокара под названием Spider, которая создана специально для рынка США. Это четвертая модель в серии Microlino, развития концепции использования гольф-каров для поездок по дорогам общего назначения. Как отмечают представители компании, нынешние огромные электрические пикапы абсолютно невыгодны в эксплуатации, если требуется на регулярной основе возить пару человек по жилой застройке.

США считаются крупнейшим рынком гольф-каров, которые адаптируются для передвижения в городах в качестве личного транспорта. Spider прямо противопоставляют крупному электротранспорту, так как тот востребован лишь в 5 % случаев — для перевозки габаритных грузов. Spider же будет использоваться своими владельцами 95 % времени.

Характеристики машины засекречены, но они близки к показателям ранней модели Microlino, что означает наличие двигателя мощностью 12,4 кВт и аккумулятора емкостью до 15 кВт•ч, которые адаптированы к нормам США. Spider сможет передвигаться по дорогам с ограничением скорости до 55 км/ч, на которые приходится почти половина американских дорог.

У Spider специально убраны крыша и двери, чтобы люди могли легко забираться внутрь. Модель двухместная, предельно компактная и напоминает пузырь. Дизайн аскетичен и завязан на использование краски, которая меняет цвет в зависимости от освещения. Опционально доступны тент и деревянные элементы интерьера, данных о стоимости Spider пока нет – производитель ищет партнеров для начала серийного производства.Источник &#8212 Micro


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