Раскрыта тайна древней наскальной надписи в Турции

После долгих лет споров и упорной работы исследователи наконец выяснили, какое имя скрывали древние символы, вырезанные на каменной скале в Турции. В центре внимания оказалась фигура, известная под именем Матеран – могущественная богиня древних фригийцев, которую другие народы называли «Великой матерью» или «Матерью богов». Об этом сообщает Live Science.

Фото из открытых источников

Скальный монумент Арслан-Кая, известный своими гравюрами львов и сфинксов, расположен в центральной части Анатолии, на территории современной Турции. Возраст этого памятника составляет около 2600 лет, а его название переводится как «скала льва». На протяжении веков он был загадкой для учёных, привлекая внимание своим сложным орнаментом и таинственными надписями.

Имя «Матеран» впервые упоминается в связи с этим памятником. По словам профессора Марка Манна из Университета штата Пенсильвания, этот термин относится к богине фригийского народа, жившего на этих землях между XII и VI веками до нашей эры. Фригийцы называли её просто «Матерь», однако греки и римляне впоследствии дали ей более величественные имена – «Мать всех богов» и «Магна Матер» («Великая мать»).

Надписи на монументе были сильно повреждены временем и действиями людей, поэтому прочитать их было очень сложно. Учёным пришлось использовать современные методы фотофиксации и анализа изображений, чтобы выявить скрытые символы. Манн отмечает, что ключом к успеху стала удачная фотосъёмка, сделанная ранним утром 25 апреля 2024 года, когда освещение позволило увидеть ранее незаметные детали.

Несмотря на значительный прогресс в изучении надписи, споры вокруг неё всё ещё продолжаются. Некоторые учёные, в числе которых Ростислав Орешко из Практической школы перспективных исследований во Франции, утверждают, что работа Манна не представляет собой радикального прорыва, а лишь подтверждает гипотезы, высказанные ещё в XIX веке. Однако сам Манн уверен, что его исследования позволяют лучше понять контекст создания памятника и значение имени Матеран.

Возможно, дальнейшие исследования позволят учёным глубже проникнуть в тайны фригийской цивилизации и узнать больше о роли Великой матери в мифах и легендах прошлого.