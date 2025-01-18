Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1060-й день войны

Министерство обороны РФ 18 января 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1060-й день, называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около пяти месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и “новым территориям РФ” (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: “Сегодня утром в ответ на обстрелы оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США гражданской инфраструктуры в Белгородской области, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро “Луч”, осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности “НЕПТУН” и реактивных снарядов к системе залпового огня “Ольха”. Цели удара достигнуты, все объекты поражены. Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая и Загрызово Харьковской области. Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Новодмитровка, Часов Яр, Дачное и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили более 245 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов. В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск “Центр” освободили населенный пункт Петропавловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка и Славянка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Антоновка и Казацкое Херсонской области. Противник потерял до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD”. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 83 беспилотных летательных аппарата самолетного типа”.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 40726 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20658 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20764 орудия полевой артиллерии и минометов, 30459 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми 84800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.