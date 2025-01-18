Загадка рождения гигантов: чёрные дыры появились раньше звёзд?

Астрономы давно пытаются понять, как в ранней Вселенной образовались сверхмассивные чёрные дыры, масса которых в миллионы раз превосходит массу нашего Солнца. Новое исследование предлагает неожиданный ответ: возможно, эти космические монстры возникли сразу после Большого взрыва.

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До сих пор считалось, что чёрные дыры образуются исключительно в результате смерти массивных звёзд. Этот процесс требует времени: сначала звезда должна родиться, прожить свою жизнь, а затем взорваться, оставив после себя компактный объект невероятной плотности. После этого чёрная дыра может расти, поглощая окружающий газ и пыль или сливаясь с другими чёрными дырами. Однако наблюдения показывают, что некоторые из крупнейших чёрных дыр сформировались уже через миллиард лет после Большого взрыва — слишком рано, чтобы следовать классическим сценариям роста.

Ещё в 1970-е годы знаменитый физик Стивен Хокинг предложил идею, которая теперь получила новую жизнь. Он предполагал, что в первые мгновения существования Вселенной, когда пространство было заполнено хаосом и колебаниями материи, могли возникнуть так называемые первичные чёрные дыры. Эти объекты могли появиться буквально из ниоткуда, словно капли конденсата в кипящем котле.

Первоначально идея казалась экзотичной, но новая статья группы исследователей показывает, что эта гипотеза вполне может объяснить появление сверхмассивных чёрных дыр в ранней Вселенной. Если такие первичные чёрные дыры действительно существовали, они могли стать «семенами» для будущих космических гигантов.

Исследователи подчеркивают, что для объяснения наблюдаемых чёрных дыр вовсе не нужно, чтобы первичные дыры были повсюду. Достаточно, чтобы они составляли менее 1% от общей массы Вселенной. Эти редкие семена могли начать активно расти, собирая окружающую материю и сливаясь друг с другом, особенно в те времена, когда формировались первые галактики.

Такой сценарий позволяет предположить, что гигантские чёрные дыры могли развиваться одновременно с первыми звёздами и галактиками, а не после них. К тому времени, когда Вселенная начала наполняться звёздами, чёрные дыры уже достигли своих колоссальных размеров.

Хотя эта теория выглядит многообещающей, она остаётся гипотетической. Исследователи признают, что ещё предстоит проделать огромную работу, чтобы уточнить модель и проверить её на практике. Только тщательное моделирование эволюции ранней Вселенной позволит окончательно подтвердить или опровергнуть эту смелую идею.